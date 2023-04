Olimpiadi 2026: la decisione tecnica ed economica potrebbe favorire l’entrata di Torino

Mancano poche settimane al fatidico termine delle osservazioni del Comitato Olimpico Internazionale per decidere dove verranno disputate le gare di pattinaggio veloce delle Olimpiadi 2026. E Torino è più in partita che mai, proprio grazie alla natura della decisione che si prospetta squisitamente tecnica ed economica.

L’Oval da questi due punti di vista presenta tutte le caratteristiche per prevalere sulla concorrenza. Ha già superato il test nell’edizione 2006 che si era svolta nel capoluogo Piemontese e richiede pochi milioni di euro (non più di 10 milioni secondo le stime) per essere adattato alle gare del 2026. In più, il Piemonte ha incassato le simpatie del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che due settimane fa a Vercelli ha affermato: “Vediamo se riusciamo ad inserire anche un pezzetto di Piemonte.

Ascoltiamo la voce dei sì”. Ad oggi l’unica discriminante sembrerebbe di natura strettamente territoriale. Torino e il Piemonte non fanno parte del perimetro attuale delle Olimpiadi invernali 2026 e questo fattore potrebbe spostare l’asticella verso Milano e la soluzione di Rho Fiera. Su questo si sono fatti sentire i governatori di Veneto e Lombardia Zaia e Fontana e il sindaco di Milano Sala, che in più occasioni hanno respinto il Piemonte. Per sapere la decisione definitiva occorrerà attendere la cabina di regia, convocata per il 12 aprile, e le successive valutazioni del Cio che arriveranno entro il 18 aprile.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram