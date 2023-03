Olimpiadi 2026, Cirio e Lo Russo: “La comparazione delle proposte farà emergere il nostro valore”

Abbiamo appreso che durante la Cabina di regia di oggi è stato deciso di approfondire e comparare le varie opzioni sui siti di gara. È un buon risultato, perché permetterà di far emergere il valore della proposta di Torino e del Piemonte, che consente di risparmiare risorse ed è la più sostenibile anche dal punto di vista ambientale. Lo hanno dichiarato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a margine della Cabina di regia sulle Olimpiadi 2026 che doveva valutare una nuova location per il pattinaggio sul ghiaccio dopo la rinuncia del Trentino.

“A noi sta davvero a cuore che l’Italia possa fare bella figura a livello internazionale ed è con questo spirito che ci rendiamo disponibili a dare una mano, con lo spirito del gioco di squadra. I segnali di apertura anticipati ieri a Vercelli dal ministro Salvini hanno trovato conferma oggi e di questo vogliamo ringraziarlo, perché crediamo che ora più che mai il rispetto del denaro pubblico e la tutela ambientale siano fondamentali”, hanno concluso Cirio e Lo Russo.

Tra i temi trattati nella riunione della Cabina di regia per le opere e gli interventi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 “si è data priorità all’individuazione del sito per le gare di pattinaggio di velocità, dopo la rinuncia di Baselga di Pinè”. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi. “Sul tavolo – prosegue la nota – ci sono due opzioni: la Fiera di Rho, la proposta di Milano presentata oggi nel dettaglio dall’amministratore delegato Varnier, e l’Oval di Torino. Il prossimo 29 marzo verrà portata al Cio la proposta della Fondazione valutata con quadro comparativo mentre la decisione finale è fissata per il 18 aprile”.

