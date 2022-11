Oggi la Manovra in Consiglio dei ministri: ecco le misure sul tavolo del governo

Sarà una Manovra da circa 30-32 miliardi di euro quella attesa sul tavolo del governo che si riunirà questo pomeriggio in Consiglio dei ministri. È quanto emerso dalla riunione di venerdì a palazzo Chigi con il presidente Giorgia Meloni e i capigruppo della maggioranza. Tra le misure sul tavolo una stretta sul reddito di cittadinanza, l’estensione della flat tax fino a 85 mila euro e l’eliminazione dell’Iva sui beni alimentari essenziali, come pane, pasta e latte. È stato un incontro “interlocutorio, ho rappresentato un quadro di prudenza e confido nel fatto che le forze politiche con responsabilità sosterranno questo approccio”, ha affermato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

Il ministro ha indicato come priorità quella di “sostenere in questa fase le fasce più deboli e le imprese che devono fare i conti con la crisi energetica”. La prospettiva è, sul fronte delle proroghe degli sconti energetici, “aumentare per famiglie e imprese gli aiuti contro il caro bollette allargando anche la platea dei beneficiari di entrambe le categorie”. Inoltre, per Giorgetti è necessario “portare il cuneo fiscale al 3 per cento, sostenere maggiormente famiglia e natalità, aumentare le soglie attuali del credito d’imposta dal 30 al 35 per cento”.

Abbattimento dei rincari per bollette, modifica del Reddito di cittadinanza, difesa del potere d’acquisto delle famiglie, impulso al made in Italy, sostegno alla crescita e tregua fiscale sono le priorità del governo indicate dal capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. Sarà una legge di Bilancio “a favore di famiglie e imprese in perfetta coerenza con il programma presentato in campagna elettorale e su cui abbiamo ricevuto un mandato pieno dagli italiani. Sono scelte coraggiose per l’Italia, che segnano una netta discontinuità con il passato”, ha sottolineato Foti, che ha aggiunto: “Con il presidente del Consiglio e i capigruppo di centrodestra abbiamo avuto un incontro molto positivo, definendo il percorso che ci porterà all’approvazione della prossima Manovra. C’è piena condivisione sulle emergenze a cui il governo sta già rispondendo con grande energia e concretezza. La coalizione lavora con uno spirito costruttivo e di grande unità”.

“Mi sembra che siamo sulla strada giusta e si sta lavorando bene”, ha riassunto il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi, al termine della riunione. Per le famiglie è previsto “un pacchetto di aiuti da oltre un miliardo di euro” e non mancherà un pacchetto di sostegno per le imprese. Sul Reddito di cittadinanza, Lupi ha specificato come sia fondamentale “aiutare chi non può lavorare e facilitare chi può lavorare con politiche attive” grazie alle risorse che saranno risparmiate. Per quanto riguarda le pensioni a mille euro “è l’obiettivo che ci si è dati in campagna elettorale, abbiamo cinque anni di tempo per realizzarlo”. Sul tema ha insistito il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Alessandro Cattaneo, assicurando che le pensioni minime a mille euro “sopra i 75 anni, con un Isee inferiore a 15 mila euro, costano due miliardi. Si trovano”. Il senatore dell’Udc, Antonio De Poli, ha voluto rimarcare come in legge di Bilancio sia previsto “un intervento che riguarda tutte le fasce deboli della nostra popolazione. Gran parte delle risorse andranno sul caro energia”. De Poli ha poi segnalato lo “strutturale cambiamento del Reddito di cittadinanza” e l’intervento “per il sisma delle Marche con l’aiuto a popolazione e imprese per la ricostruzione”.

“C’e assolutamente accordo su tutta la manovra, stiamo lavorando anche su altri dettagli, se riuscissimo ad azzerare Iva sui beni di prima necessità e infanzia sarebbe un bel segnale. Più di così in queste situazioni è difficile fare, partendo da almeno 20 miliardi delle bollette di luce e gas” ha detto ieri il ministro alle infrastrutture, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti del consiglio dei ministri di oggi a margine del congresso provinciale della Lega di Bergamo in corso a Treviglio.

Attacca Mara Carfagna, presidente di Azione e deputata di Azione-Italia viva che, su Twitter, a proposito del consiglio dei ministri di oggi ha scritto: “Verso una manovra a zero riforme, zero sviluppo, zero visione. Sono come Totò: hanno venduto la fontana di Trevi agli elettori e adesso la verità viene a galla. Ma purtroppo non fa ridere nessuno”.

