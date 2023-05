Oggi il Consiglio dei ministri sull’Emilia-Romagna: decine di milioni di euro per il sostegno delle popolazioni alluvionate

Il decreto del governo potrebbe valere almeno cento milioni, per garantire i soccorsi, gli interventi per le scuole, le strade provinciali, la messa in sicurezza dei Comuni dalle frane e i primi aiuti all’agricoltura

Si terrà oggi alle ore 11 a palazzo Chigi una nuova riunione del Consiglio dei ministri, chiamato a prendere i primi urgenti provvedimenti a sostegno delle zone alluvionate dell’Emilia-Romagna e, in alcuni tratti, anche di Marche e Toscana. Oltre alla rimodulazione dell’ordinanza di Protezione civile che aveva dichiarato già nei giorni scorsi lo stato di emergenza, con l’estensione del perimetro della relativa area, all’ordine del giorno del Cdm – come spiega palazzo Chigi – ci sarà un decreto-legge con i primi stanziamenti e con la sospensione o proroga dei termini fiscali, contributivi, giudiziari e di altro tipo. Le prime risorse, ha infatti spiegato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione del sopralluogo nelle zone alluvionate, “saranno per l’emergenza e per tutti i provvedimenti necessari ad esentare le aziende e i cittadini dal pagamento delle imposte”. Bisogna poi, ha aggiunto Meloni, “lavorare sugli indennizzi e sulla ricostruzione, ma questo richiede una stima completa e una semplificazione per quanto riguarda le procedure”. Il decreto del governo potrebbe valere almeno cento milioni, per garantire i soccorsi, gli interventi per le scuole, le strade provinciali, la messa in sicurezza dei Comuni dalle frane e i primi aiuti all’agricoltura.

Era stato lo stesso presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a chiedere al governo, sin dalle primissime ore, il rinvio degli adempimenti fiscali per cittadini e imprese. E, proprio a questo fine, la Regione ha trasmesso all’esecutivo un primo elenco dei Comuni nei quali, a causa dell’alluvione o delle frane che si sono verificate in conseguenza, c’è l’oggettiva impossibilità di poter continuare a garantire il normale svolgimento delle attività produttive o la normale vita sociale della popolazione. L’elenco dei Comuni e delle singole località, che dovrà essere validato dal Dipartimento nazionale di Protezione civile, serve affinché chi vive e lavora in quei territori possa beneficiare della sospensione dei pagamenti relativi ad adempimenti fiscali, contributivi o simili che il governo si appresta a varare nel Consiglio dei ministri di oggi. Ci sarà poi la necessità di “rimborsi al cento per cento, perché c’è gente che ha perso tutto” e di “affrontare la ricostruzione materiale di ciò che di infrastrutturale ha ceduto”, aveva spiegato Bonaccini, ricordando che ci sono “oltre 600 strade interrotte, alcune distrutte, e oltre 300 frane attive”. Al termine del Consiglio dei ministri, il presidente del Consiglio e i ministri aventi a vario titolo competenza per l’emergenza, incontreranno proprio il governatore dell’Emilia-Romagna, che sarà accompagnato da rappresenti delle parti sociali del territorio.

