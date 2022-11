Oggi il Cdm per lo stato di emergenza ad Ischia

I Vigili del fuoco sono ancora impegnati sull'isola in soccorso alla popolazione, nella ricerca dei dispersi e nelle operazioni di rimozione del fango dalle strade di collegamento

Il Consiglio dei ministri è convocato alle ore 11 a palazzo Chigi per la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del nubifragio e della frana che hanno colpito Ischia.

In base alle ultime informazioni, una donna è morta e “sono 11 i dispersi” nel comune di Casamicciola, ha detto il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ai microfoni del Tg1. “Sono 126-130 le persone” che hanno dormito fuori dalla propria abitazione, continua il prefetto, “però a tutti è stata data una sistemazione alberghiera perché da subito abbiamo spostato quelli della cosiddetta ‘zona rossa’”.







Intanto questa mattina, i Vigili del fuoco – si legge in un tweet – sono ancora impegnati sull’isola in soccorso alla popolazione, nella ricerca dei dispersi e nelle operazioni di rimozione del fango dalle strade di collegamento. Sono state inviate squadre in rinforzo da Lazio, Abruzzo, Puglia e Molise.

Ieri, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata alla sede della Protezione civile per gli ultimi aggiornamenti. “Rinnovo nostra gratitudine per le istituzioni che si sono immediatamente mobilitate e per gli eroici soccorritori che stanno aiutando le popolazioni”, ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio.

