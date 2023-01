Alla Camera il decreto che prolunga al 2023 l’invio di armi all’Ucraina

Inizia stamani in aula alla Camera l’esame del disegno di legge che prolunga per tutto il 2023 l’autorizzazione al governo a inviare armi all’Ucraina. Il testo dovrebbe ottenere il via libera entro giovedì. Il testo è già stato approvato dal Senato con 125 voti favorevoli, 28 contrari e due astenuti.

Intanto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha spiegato che il “sesto decreto di aiuti all’Ucraina ci sarà e sarà condiviso da quasi l’intera totalità del Parlamento. Il governo ha ragionato a un sesto decreto con un solo obiettivo: aiutare gli ucraini a difendersi”, ha aggiunto. Secondo il ministro “l’Italia non ha costruito un fronte antirusso ma sta aiutando un Paese invaso come l’Ucraina” “con la consapevolezza delle scelte di questo tipo”, ha spiegato. Per Crosetto iministro degli Esteri russo Sergej “Lavrov non ha torto quando dice che l’Italia non costruisce barriere”, e per questo è stata “una scelta difficile”. “Useremo la stima che questa nazione si è guadagnata nei secoli per costruire il tavolo cui far sedere i contendenti ma nel frattempo il giudizio nei confronti della Russia è duro e inequivocabile”, ha aggiunto.

Intanto alla Camera Fratelli d’Italia attende di vedere come si comporteranno sul decreto Ucraina le varie opposizioni, Pd, 5 Stelle, Verdi e gli altri, “con la certezza che quel fronte sia destinato a spaccarsi”. Lo ha dichiarato in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti. “Se così dovesse essere, sarebbe la dimostrazione che i cartelli elettorali, come nel caso delle regionali in Lombardia, servono solo per tentare di scalare il potere. Quando però si è divisi ideologicamente e su temi fondamentali come questa guerra, mancano i presupposti della politica. Adesso – ha concluso – è arrivato il momento di scoprire chi sarà dalla parte del popolo di Kiev e chi invece vorrebbe lasciarlo da solo”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram