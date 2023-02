60 morti nel naufragio dei migranti a Crotone. Il governatore Occhiuto: “Ci sono 30-40 dispersi”

"Fermare le partenze dei migranti sappiamo che non è un'azione praticabile nell'immediato. I migranti vanno soccorsi sempre e bisogna moltiplicare le azioni per farlo"

“Le ricerche sono proseguite tutta la notte, stamattina hanno trovato un’altra vittima. Il bilancio è di 60 morti ma mancano molti dispersi dalle testimonianze dei superstiti”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della regione Calabria, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24 commentando il naufragio a Crotone. “Si presume ci siano altri 30, 40 dispersi. Purtroppo tra le vittime ci sono molti minori e giovani”, ha aggiunto.

“Ieri in Prefettura il ministro Piantedosi ci ha detto che la barca è stata individuata alle 20:30 del giorno prima da Frontex e che i soccorsi sono stati costretti a tornare indietro a causa delle condizioni del mare, forza 7”, ha detto Occhiuto. “Questa vicenda segnale la necessità che l’Europa e tutti noi dobbiamo potenziare gli strumenti di soccorso del mare, nel 2023 non si può morire così”, ha aggiunto.

Sul fronte dell’immigrazione “abbiamo chiesto al governo che ci sia un contributo maggiore perché la Calabria non può essere lasciata da sola”, ha continuato Occhiuto. L’anno scorso “ci sono stati 18 mila sbarchi complessivamente” non solo sulla rotta con la Turchia, “la Calabria è interessata anche dal flusso dal Nord Africa. Abbiamo accolto i migranti senza mai fare polemica, senza parlare alla pancia dei cittadini, quasi da soli”, ha aggiunto. “Il fenomeno dell’immigrazione non è governato, chiediamo al governo strutture che aiutino i sindaci ad accogliere ed identificare i migranti, chiediamo un impegno in questa direzione e che sia ancora più determinato con l’Ue sui migranti”, ha ribadito Occhiuto.

Il presidente della Regione Calabria ha poi sottolineato: “Fermare le partenze dei migranti sappiamo che non è un’azione praticabile nell’immediato. I migranti vanno soccorsi sempre e bisogna moltiplicare le azioni per farlo”, ha aggiunto spiegando che “il governo sta dimostrando una incisività sui tavoli europei che in passato l’Italia non ha avuto. Ieri il ministro Piantedosi è subito venuto in Calabria”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram