Nuova condotta idrica nel Vicentino per superare l’emergenza Pfas

Misura 17 chilometri ed ha richiesto un investimento di 17 milioni di euro la nuova condotta acquedottistica tra Montecchio Maggiore, Brendola e Lonigo nel vicentino. I lavori sono stati curati dalla società regionale Veneto Acque, che ha completato le operazioni di lavaggio e igienizzazione delle tubazioni. Attualmente l’opera è in fase di collaudo tecnico-amministrativo e presto si provvederà ad avviare il funzionamento sperimentale dell’infrastruttura con immissione di acqua potabile. La condotta interconnette i centri di produzione idrica di Natta in Comune di Montecchio Maggiore e Madonna dei Prati in Comune di Brendola, con la centrale idrica di Madonna di Lonigo. “E’ un’ulteriore importante passo per superare l’emergenza Pfas, un’altra importante infrastruttura, portata a termine nei tempi previsti, che permetterà di fornire acqua di ottima qualità alle aree colpite dalla contaminazione, per le quali la potabilità dell’acqua viene comunque attualmente garantita da apposito trattamento di filtrazione con carboni attivi”, spiega l’assessore all’ambiente Gianpaolo Bottacin.

