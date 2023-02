Nuova campagna di Pro Vita contro l’aborto, la Cgil: “Il comune rimuova i manifesti”

Una nuova campagna contro l’aborto, in vista dell’8 marzo, promossa dall’associazione Pro Vita e famiglia, è stata avviata a Roma. “Difendiamo il diritto di non abortire”, si legge sui manifesti apparsi ieri in diverse aree della Capitale. E in un comunicato sul sito della associazione viene spiegato: “Con Schlein alla guida del Pd siamo ancora più preoccupati”.

La Cgil di Roma con un messaggio sui social network ne ha chiesto la rimozione. “Una vergogna. Ci aspettiamo che questi manifesti siano rimossi immediatamente”, commenta il segretario della Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola.

“Non accettiamo che sia lesa la dignità e la libertà delle donne e il tentativo di nascondersi dietro espedienti linguistici per colpevolizzare ed umiliare chi sceglie di interrompere volontariamente la gravidanza. Continueremo a difendere la legge 194 e a chiederne il pieno rispetto e il suo potenziamento, affinché tutte le donne possano esercitare in piena sicurezza e in strutture pubbliche un loro diritto”, conclude.

