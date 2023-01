Numero chiuso a medicina, Zaia: “Possibilità di accesso per tutti e grande selezione nella formazione”

Il governo ha istituito una commissione per studiare la possibile di eliminare del numero chiuso alla facoltà di Medicina e Chirurgia. “Questo Governo, finalmente, dà un segnale concreto che interrompe il nulla di fatto. Spero che tutti prendano coscienza che un bravo chirurgo si seleziona sul campo dopo averlo portato in sala operatoria o che un bravo internista deve dimostrare il suo valore in corsia con il paziente. Di certo non a 19 anni con test di selezione con domande a eliminazione e risposte a crocette” ha commentato soddisfatto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. “Personalmente continuo a difendere una visione meritocratica dei percorsi di studio: possibilità di accesso per tutti, e grande selezione nel percorso formativo. Il futuro professionista al quale affidiamo la nostra salute – ha spiegato – deve formarsi ed essere valutato sulla preparazione che dimostra in aula e sul campo”.

“La limitatezza degli accessi ai corsi di laurea ha progressivamente contrassegnato in negativo l’ultimo decennio. Questa carenza ha condizionato anche gli ingressi dopo la laurea a tante scuole di specializzazione come pediatria, anestesia, traumatologia o chirurgia, il cui diploma è requisito essenziale per accedere alle strutture del servizio sanitario regionale. È indispensabile intervenire tempestivamente anche rilanciando l’attrattività di alcune specializzazioni sui neolaureati ma iniziando senza dubbio dal superamento di un sistema che con una selezione tanto prematura rischia non solo di negare il fabbisogno di professionisti indispensabili alla nostra sanità ma anche di escludere giovani che potrebbero rivelarsi clinici o chirurghi di grande talento”, ha poi concluso.

