Nota del M5s: “Le parole di Di Maio sulla linea politica estera del Movimento sono false e irrispettose”

Il Consiglio nazionale del Movimento 5 stelle ritiene che le recenti dichiarazioni del ministro Luigi Di Maio riguardanti la linea di politica estera del Movimento “distorcono le chiare posizioni assunte a maggio e oggi integralmente ribadita, sempre all’unanimitĂ . Lo afferma il Consiglio nazionale del M5s nella nota finale della riunione. “In particolare – sottolinea -, le dichiarazioni circa una presunta volontĂ del M5s di operare un ‘disallineamento’ dell’Italia rispetto all’Alleanza euro-atlantica e rispetto all’Unione Europea sono inveritiere e irrispettose della linea di politica estera assunta da questo Consiglio nazionale e dal Movimento, che mai ha posto in discussione la collocazione del nostro Paese nell’ambito di queste tradizionali alleanze”.

“Queste dichiarazioni, unitamente a quelle che evocano un clima di incertezza e di allarme in materia di ‘sicurezza nazionale’ e quindi di instabilitĂ del nostro Paese, sono suscettibili di gettare grave discredito sull’intera comunitĂ politica del M5s, senza fondamento alcuno”. “La nostra posizione – ribadita in ogni occasione – è invece saldamente ancorata alla Carta delle Nazioni unite, all’appartenenza euro-atlantica dell’Italia e costantemente orientata a rafforzare il processo di integrazione dell’Unione europea, e auspica fortemente un deciso protagonismo del nostro Paese, nel quadro di queste tradizionali alleanze, al fine di favorire un’escalation diplomatica che, unitamente alla rigida applicazione delle sanzioni contro il regime russo, contribuisca alla soluzione diplomatica e politica del conflitto ucraino”, sottolinea. “Il Consiglio nazionale, pertanto – si legge -, confida che cessino queste esternazioni lesive dell’immagine e della credibilitĂ dell’azione politica del Movimento 5 Stelle”.

Di Maio resta nel partito, esclusa l’espulsione durante una riunione notturna

Una riunione di quattro ore per affrontare due nodi centrali del Movimento 5 stelle: la bozza sull’invio delle armi all’Ucraina e lo scontro tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il leader pentastellato Giuseppe Conte. Il vertice notturno del Movimento 5 stelle si è concluso però senza fratture evidenti e senza l’espulsione del ministro degli Esteri dal M5s, nonostante i rumors circolari nella giornata di ieri. Uno scenario questo che sembra, almeno per il momento, escluso nonostante Conte si sia detto molto rammaricato dalle parole usate dal titolare della Farnesina. Le tensioni dentro il Movimento sono arrivate alle stelle dopo l’esito deludente delle ultime elezioni amministrative e in vista della risoluzione che il Parlamento dovrĂ votare sull’Ucraina e l’invio di armi. Sul tema il Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle ha però ribadito la collocazione euroatlantica dell’Italia, definendo come “immotivate” le accuse di anti-atlantismo lanciate dal titolare della Farnesina.

Stupiti e stanchi per gli attacchi di alcuni esponenti del Movimento 5 stelle titolari anche di importanti cariche istituzionali, ha affermato Peppe Marici, il portavoce del ministro degli Esteri in una nota. Questi esponenti dell’M5s, ha riferito Marici, “oggi hanno rivolto al ministro Di Maio, impegnato in questo momento a rappresentare l’Italia all’importante tavolo europeo del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo, dove si sta discutendo della guerra in Ucraina”. “Il ministro Di Maio non replicherĂ a nessuno degli attacchi che sta ricevendo in queste ore. C’è un limite a tutto, ciononostante non si può indebolire il governo italiano davanti al mondo che ci osserva, in una fase cosĂŹ delicata”, ha concluso il portavoce.

In questo momento “ci sono delle frizioni all’interno del Movimento, ma non riesco a comprendere che il ministro degli Esteri Di Maio attacchi su delle posizioni rispetto alla Nato e all’Europa che nel Movimento non ci sono e di cui non si dibatte nĂŠ ora nĂŠ prima” ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, da Napoli commentando le fibrillazioni. “Il Movimento è saldamente ancorato all’Unione europea e alla Nato – ha aggiunto -. Subiamo una cosa che è mistificatrice e non corrisponde alla realtĂ . Rispetto a questo ci sentiamo un po’ arrabbiati e delusi”, ha continuato Fico.

Sull’ipotesi scissione dentro il M5s, Dalila Nesci, sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale, ha affermato ai microfoni di Radio24 che “non lo so, di certo non è tempo di ambiguitĂ su alcuni temi”. “Invece di vedere una sana autocritica, anche alla luce dei risultati elettorali impietosi, ho visto reazioni scomposte e poca maturitĂ politica. In un contesto complesso dove il mondo è cambiato credo che il Movimento non sia all’altezza delle sfide senza democrazia interna” ha ribadito la sottosegretaria. Alla domanda se ci saranno uscite dal Movimento, Nesci ha risposto: “Nessuno può prevedere conseguenze. È molto piĂš urgente capire la visione di questa dirigenza”, ha concluso.

Sembra incredibile, ha proseguito Nesci, soltanto che una forza politica possa pensare di espellere Di Maio che è anche ministro degli Esteri, in un contesto cosĂŹ complicato, con in ballo la pace”. “La dirigenza del partito che attacca Di Maio è inaccettabile”, ha aggiunto la sottosegretaria spiegando che “nella bozza di risoluzione” sull’Ucraina “c’erano dei passaggi di disallineamento rispetto all’Alleanza atlantica ed è stato giusto che Di Maio abbia sollevato il problema”.

