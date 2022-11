Norvegia: la Banca centrale aumenta il tasso di riferimento di 50 punti base

Il comitato di politica monetaria della Norges Bank ha alzato il tasso sui depositi a vista all'1,75 per cento dall'1,25 per cento

La Banca centrale norvegese ha alzato il tasso di interesse di riferimento di 50 punti base. Il comitato di politica monetaria della Norges Bank ha alzato il tasso sui depositi a vista all’1,75 per cento dall’1,25 per cento. L’aumento supera la previsione dell’ente regolatore dello scorso giugno quando era stato stimato un aumento all’1,50 per cento. Tale misura, prevista dalla maggior parte degli economisti, sarà seguita molto probabilmente da un nuovo aumento a settembre a causa del dato sull’inflazione, che è salito ben oltre le previsioni delle autorità di Oslo.

