Non solo gas, la visita di Tebboune conferma un’amicizia strategica con l’Italia

La visita in Italia di tre giorni del presidente della Repubblica di Algeria, Abdelmajid Tebboune, conferma la solidità di un’amicizia che va ben oltre l’impellente necessità di ricevere gas aggiuntivo. Il know-how italiano nella cantieristica navale, sia civile che soprattutto militare, nell’agroalimentare, sia nelle materie prime che nell’industria della trasformazione, ma anche nel turismo e nella valorizzazione del patrimonio archeologico rappresentano solo alcuni esempi di potenzialità inespresse. Possibilità che potrebbero concretizzarsi negli accordi che verranno sottoscritti durante la Quarta Sessione del vertice intergovernativo che si terrà in Algeria il 18 e 19 luglio. “Per noi il mercato algerino è un interlocutore naturale. E ci auguriamo che si estenda la collaborazione su questo piano – economico e commerciale – ampliandosi, accrescendosi e sviluppandosi anche in altri settori, diversificando così, e ampliando la sfera dei settori in cui collaboriamo economicamente”, ha detto ieri al Quirinale il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nelle dichiarazioni congiunte alla stampa.

La questione energetica, ovviamente, resta una priorità. Il prossimo inverno si avvicina, la guerra in Ucraina sembra destinata a procrastinarsi e l’Italia ha fretta di rendersi indipendente da Mosca. Nell’incontro al Quirinale, Tebboune ha espresso la disponibilità della parte algerina a fornire all’Italia gas, petrolio e altre fonti di energia non solo con le attuali connessioni, ma creandone anche di nuove. “C’è un accordo tra Italia e Algeria riguardo allo sviluppo dei campi energetici e per le esplorazioni congiunte tra Eni e Sonatrach. Ogni volta che la produzione verrà aumentata, riforniremo (di gas aggiuntivo) l’Italia che poi lo invierà al resto d’Europa”, ha detto Tebboube. A tale riguardo, Eni e Sontrach hanno firmato un apposito memorandum d’intesa teso all’accelerazione dello sviluppo di campi a gas in Algeria e alla decarbonizzazione attraverso idrogeno verde. Dei nove miliardi di metri cubi di gas aggiuntivo che l’Italia dovrebbe ricevere dall’Algeria, almeno tre dovrebbero arrivare grazie dallo “sviluppo accelerato” di alcuni giacimenti già scoperti. Non solo. Il memorandum prevede la valutazione tecnica ed economica di un progetto pilota di idrogeno verde a Bir Rebaa North (Brn), nel deserto algerino, che ha l’obiettivo di contribuire alla decarbonizzazione dell’impianto a gas Brn operato dalla jointventure Sonatrach-Eni Gse.

Il presidente algerino ha parlato anche della possibile realizzazione di un cavo elettrico sottomarino tra Algeria e Italia. “Sull’elettricità, ci siamo messi d’accordo con gli amici italiani su un cavo marittimo sottomarino che partirà dall’Algeria e che arriverà in Italia”, ha detto Tebboune, spiegando che attraverso questo progetto il Paese nordafricano intende “alimentare di elettricità tutta l’Europa”. Un piano ambizioso che potrebbe coinvolgere un’eccellenza italiana come Terna, che ha già allo studio il progetto ElMed per la posa di un elettrodotto sottomarino tra la Sicilia e la Tunisia. Per concretizzare il “cordone ombelicale” tra il Nord Africa e l’Italia, tuttavia, è imperativo il coinvolgimento dell’Europa (anche e soprattutto per le coperture finanziarie). “Vorrei qui sottolineare come l’Italia stia sollecitando da tempo, nell’Unione europea, un’intensificazione della collaborazione con l’Algeria. L’Agenda per il Mediterraneo, recentemente definita dall’Unione europea, rappresenta un segno di avanzamento in quella direzione da parte dell’Unione; e l’Italia intende intensificare gli sforzi perché aumenti, perché cresca la collaborazione tra Algeria e Unione europea”, ha detto Mattarella.

Sul versante diplomatico, i due capi di Stato hanno espresso posizioni simili, se non identiche, sulle crisi in corso in Tunisia e in Libia. “Abbiamo parlato della Libia, registrando, come sempre, una piena convergenza di vedute e di prospettive di visione, nell’interesse del popolo libico, nell’interesse che si sviluppi – aiutando l’azione che svolgono le Nazioni Unite – un incontro tra le parti libiche perché si risolva ogni contrasto e si trovi una soluzione condivisa che non può che passare attraverso le elezioni, da tenere su base costituzionale condivisa, il più presto possibile. Abbiamo parlato anche della Tunisia, dell’esigenza di sostenerne l’economia in questo momento così grave, per consentire che si giunga a un approdo democratico con le elezioni, ma con un’economia che venga messa in sicurezza rispetto alle gravissime difficoltà che oggi attraversa”, ha dichiarato Mattarella.

Più controverse, invece, le parole di Tebboune soprattutto sulla Tunisia: “C’è una convergenza di opinioni e posizioni tra Algeria e Italia sulla necessità di aiutare la Tunisia a superare l’impasse, fino a trovare la via democratica”. Parole accolte in modo critico a Tunisi, dove non è piaciuto il riferimento alla “smarrimento” del percorso democratico tunisino. Il sito web “Realites Online” ha parlato addirittura di “voltafaccia” del presidente algerino nei confronti di Kais Saied, il capo dello Stato tunisino che dal 25 luglio 2021 ha accentrato il potere sulle sue mani. Quanto alla Libia, Tebboune ha parlato di elezioni come “unica via dare la parola al popolo libico affinché posso costruire una base democratica”. Anche qui, il sito web “Al Marsad”, considerato vicino alle istanze del generale libico Khalifa Haftar, ha criticato il presidente algerino parlando di “ingerenze negli affari interni” della Libia.

Nessun riferimento pubblico, da parte algerina, alla guerra in Ucraina. Va ricordato che l’Algeria vanta rapporti storici e amichevoli con la Russia, da cui acquista ingenti quantità di armi e grano, ma è in discreti rapporti anche con l’Ucraina. A tal riguardo la posizione di Algeri è neutrale, come del resto la stragrande maggioranza dei Paesi arabi. Nella prima votazione del 2 marzo 2022 all’Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla condanna dell’invasione russa dell’Ucraina, gli algerini si sono siamo astenuti. Nella seconda votazione del 7 aprile 2022 per sospendere la Federazione Russa dal Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, tuttavia, l’Algeria però votato contro, lamentando “doppi standard dei Paesi occidentali” sul rispetto dei diritti umani. Secondo l’Italia, invece, è “necessario premere sulla Federazione russa perché venga indotta a interrompere le ostilità, si giunga a una tregua e si apra un negoziato che possa condurre a una soluzione di pace, abbandonando la via della guerra”, ha detto Mattarella durante la conferenza stampa congiunta con Tebboune. “Auspichiamo che questo avvenga. Ma, perché possa avvenire, la nostra opinione è che la Federazione russa debba avvertire una forte pressione, che è quella che noi stiamo – per la nostra parte, dentro l’Unione europea e con i nostri alleati – sviluppando. Perché una condizione di guerra prolungata in Europa rischia di creare conseguenze inimmaginabilmente gravi per l’Europa, ma non soltanto per l’Europa”, ha aggiunto.

Nel brindisi in occasione del pranzo di Stato, Mattarella ha ampliato la prospettiva della cooperazione italo-algerina all’intera regione del Sahel. “Desideriamo essere parte con voi della costruzione di un orizzonte di stabilità e prosperità per il Sahel, regione segnata da una minaccia terroristica sempre più concreta e attuale, e impoverita da flussi migratori irregolari che ne intaccano il capitale umano. Insieme a voi siamo impegnati ad affrontare le principali sfide globali, che richiedono il costruttivo ed equilibrato contributo di Algeria e Italia”, ha detto il titolare del Quirinale, parlando delle acque del Mediterraneo come “elemento connettivo tra le sponde dei continenti che vi si affacciano”.

Dopo l’incontro al Quirinale, Tebboune si è recato a Palazzo Chigi per una colazione di lavoro con presidente del Consiglio, Mario Draghi, e per assistere alla firma di quattro intese: un programma di attuazione dell’accordo di cooperazione culturale per gli anni 2022-2025 e la dichiarazione di intenti tra i due esecutivi; firmato un memorandum d’intesa nel settore turistico; un memorandum d’intesa per lo sviluppo delle microimprese algerine; una dichiarazione congiunta sul rafforzamento della cooperazione bilaterale per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Più il già citato protocollo d’intesa tra Eni Algeria exploration e Sonatrach su sviluppo campi gas e idrogeno verde in Algeria.

L’Algeria è il primo partner commerciale dell’Italia nel Continente africano e nell’area Medio Oriente – Nord Africa, con scambi in forte crescita. Inoltre, l’Algeria è il secondo fornitore energetico dell’Italia e ha per questo un’importanza strategica per il Paese. Recentemente, lo Stato nordafricano ha dato disponibilità per fornire all’Italia gas aggiuntivo nel breve, medio e lungo termine. In definitiva, dopo l’accordo per l’aumento dei volumi di gas a partire dal 2022, Algeria e Italia puntano a una partnership a 360 gradi che vada oltre l’energia: piccole e medie imprese, agricoltura, cantieristica navale, scambi interuniversitari, turismo, edilizia, lavori pubblici, industria farmaceutica e produzione di medicinali, Internet, informatica e telecomunicazioni, restauro di vecchi edifici e non solo.

