Nigeria: in corso lo scrutinio per le presidenziali, in alcune aree il voto è stato rinviato per violenze e proteste

In Nigeria è in corso lo scrutinio delle elezioni presidenziali che si sono tenute ieri. I risultati non sono attesi prima di martedì. Le operazioni di voto hanno registrato ritardi in molti seggi, dove si sono formate lunghe code; in alcune aree si è votato fino a notte. La Commissione elettorale nazionale indipendente (Inec) ha rinviato a oggi il voto in 141 seggi di Yenagoa, capitale dello Stato di Bayelsa, spiegando che il processo elettorale era stato interrotto e che è stato necessario ripristinare la sicurezza. Secondo i media locali la giornata elettorale si è svolta in gran parte in modo pacifico, ma sono stati segnalati attacchi di uomini armati e furti di urne in vari collegi degli Stati di Delta, Katsina e Borno. Ci sono state interruzioni anche in altre zone del Paese. Rinvii e sospensioni sono dovuti non solo agli episodi di violenza, ma anche a proteste per il funzionamento del sistema di voto elettronico e a problemi con le schede elettorali, come è successo nello Stato di Edo.

Oltre 93 milioni di persone sono state convocate alle urne per eleggere il successore del presidente uscente Muhammadu Buhari, al secondo mandato. Sono in tutto 18 i candidati in corsa per la carica più alta della Nigeria, ma i sondaggi della vigilia suggeriscono che sono in tre a contendersi la vittoria finale: Bola Ahmed Tinubu, il candidato del Partito di tutti i progressisti (Apc) di Buhari; il principale leader dell’opposizione ed ex vicepresidente Atiku Abubakar, candidato del Partito democratico popolare (Pdp); Peter Obi, candidato alla presidenza del Partito laburista. Per la prima volta dalla fine della dittatura, nel 1999, nessuno dei tre principali aspiranti ha un passato nell’esercito. Tinubu, 70 anni, ex governatore del ricco Stato di Lagos, esercita da decenni un’influenza significativa nella regione sud-occidentale del Paese, tanto da essere considerato il “kingmaker” delle passate candidature alla presidenza avanzate dall’Apc, inclusa quella di Buhari. Dopo decenni trascorsi nel ruolo di “burattinaio”, Tinubu ha deciso che sia arrivato il momento per lui di correre in prima persona, come testimonia lo slogan scelto per la sua campagna elettorale (“Emi Lokan”, che si traduce in “è il mio turno” nella sua lingua nativa yoruba). A gravare sul candidato del partito di governo sono tuttavia le numerose accuse di corruzione che egli nega con forza, oltre che le preoccupazioni relative al suo stato di salute che numerosi interrogativi hanno sollevato sulla sua effettiva capacità di assumere l’incarico di presidente.

Il principale sfidante di Tinubu è Abubakar, del partito di opposizione Pdp, alla sua sesta candidatura dopo cinque precedenti sconfitte. Abubakar, 76 anni, vicepresidente dal 1999 al 2007, è un ex uomo d’affari che ha fatto fortuna investendo in vari settori dell’economia nigeriana, in particolare nell’immobiliare e nei trasporti. La campagna di Abubakar è stata tutta incentrata sulle rivendicazioni dei successi ottenuti come vicepresidente tra il 1999 e il 2007, quando come capo della squadra economica del governo ha supervisionato riforme di successo nei settori delle telecomunicazioni, delle pensioni e delle banche che hanno portato alla crescita dell’occupazione e del prodotto interno lordo (Pil) della prima economia sub-sahariana. Tuttavia, i suoi critici sottolineano le accuse di scorrettezza finanziaria e di clientelismo che pendono su di lui, quella di clientelismo soprattutto per quanto riguarda la privatizzazione di beni chiave dello Stato da lui avallata. La sua candidatura è inoltre osteggiata da alcuni influenti governatori degli Stati meridionali che contestano il fatto che a correre per il mandato presidenziale sia ancora un esponente di uno Stato settentrionale (Adamaw) dopo otto anni di presidenza Buhari, originario di Katsina. Un discorso a parte lo merita Peter Obi, già due volte governatore dello Stato di Anambra, considerato il vero outsider della corsa presidenziale, puntando a rompere l’equilibrio bipartitico che domina di fatto la Nigeria dalla fine del regime militare del 1999. Il suo approccio innovativo (rifugge un grande entourage, vola in classe economica e porta da solo i suoi bagagli) ha attirato orde di sostenitori, per lo più giovani che si definiscono “obbedienti” (con un gioco di parole dall’inglese “Obidients”). Obi è anche l’unico cristiano tra i principali candidati e la sua regione non ha ancora espresso un presidente o un vicepresidente da quando la Nigeria è tornata al governo civile, nel 1999.

Per essere eletto, uno dei tre candidati dovrà ottenere il maggior numero di voti a livello nazionale e più di un quarto dei voti espressi in almeno due terzi dei 36 Stati della Nigeria. Se nessuno soddisferà i requisiti, un secondo turno di ballottaggio tra i primi due classificati si terrà entro 21 giorni. Oltre al presidente si vota anche per il rinnovo del Senato e della Camera dei rappresentanti. Sabato 11 marzo si terranno invece le elezioni dei governatori statali del Paese. Chiunque vincerà le elezioni presidenziali non si troverà davanti, in ogni caso, un compito facile. Il Paese, di oltre 213 milioni di abitanti, è infatti alle prese con una complessa crisi finanziaria, un’inflazione elevata e ampie porzioni di territorio soggette ad attacchi da parte di gruppi armati. Dalla fine di gennaio i nigeriani fanno lunghe file anche in banca per depositare i loro contanti e ottenere, in cambio, le nuove banconote, dopo la decisione del governo Buhari di eliminare gradualmente le vecchie banconote di 200, 500 e 1.000 naira (la valuta locale) a beneficio di nuove banconote immesse gradualmente nel mercato per ridurre la contraffazione e l’accumulo di contante. La misura ha tuttavia prodotto nel Paese una forte carenza di liquidità e scatenato proteste.

L’economia è un’altra area di preoccupazione. Nel 2022 l’inflazione è aumentata per dieci mesi consecutivi, scendendo appena al 21,3 per cento secondo gli ultimi dati pubblicati il mese scorso dall’Ufficio nazionale di statistica nigeriano. Anche la disoccupazione è un grave problema. Secondo gli ultimi dati, il 33 per cento della popolazione, infatti, è attualmente disoccupata, percentuale che sale al 42,5 per cento per i giovani adulti. Secondo la Banca mondiale, inoltre, nonostante la Nigeria sia un importante produttore di petrolio, quattro nigeriani su dieci vivono al di sotto della soglia di povertà e non hanno istruzione e accesso alle infrastrutture di base, come elettricità, acqua potabile e servizi igienici migliorati.