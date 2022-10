Nel Lazio è stata superata la quota dei 70 mila prenotati sul portale regionale per la quarta dose del vaccino Covid. Le somministrazioni giornaliere sono circa 12 mila, il 20 per cento in più del target nazionale. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

