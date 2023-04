Nel Lazio meno 280 mila contratti stabili: turismo e commercio i settori più colpiti

Nel Lazio, negli ultimi sei anni, si sono persi 280 mila contratti a tempo indeterminato. A fronte di un maggior numero di assunzioni, infatti, nel 2022 ad aumentare sono stati soprattutto i lavoratori a tempo determinato, con un tasso di precarietà molto impattante. Un problema che è generalizzato ma che investe soprattutto turismo e commercio. Tra il 2016 e il 2022, secondo quanto emerge dall’elaborazione dei dati Inps, nella Regione sono stati quasi 280 mila i contratti a tempo indeterminato ad essere andati persi. Dati che, secondo la Cgil di Roma e del Lazio “nel complesso disegnano un Lazio più precario” con “il 56,2 per cento delle nuove assunzioni che sono a tempo determinato e i nuovi contratti a tempo indeterminato che si fermano al 16 per cento”, spiega il sindacato in un post pubblicato sui social.

Anche la Uil del Lazio disegna un quadro simile. Secondo il sindacato a trainare le assunzioni è soprattutto la Capitale dove si registra oltre l’80 per cento dell’incremento occupazionale della Regione. “Su 711.843 nuovi contratti – sottolinea in una nota – solamente uno su cinque (20,9 per cento) ha carattere stabile, mentre il 55,6 per cento è a termine, il 10 per cento è di tipo stagionale, l’8,6 per cento in somministrazione e il rimanente 5 per cento è rappresentato da contratti intermittenti”. Una discesa vertiginosa che, secondo il segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio, Natale Di Cola è “legata ai pensionamenti che non vengono sostituiti o che, se sostituiti, lo sono con lavoro precario o con esternalizzazioni di attività e questo riguarda tanto l’industria quanto i servizi. A questo – prosegue – si aggiunge che sono state tante in questi anni le crisi aziendali, anche di aziende medio grandi, che oltre a produrre un forte ricorso agli ammortizzatori e ai licenziamenti hanno prodotto tagli con diminuzione della forza lavoro stabile anche quando si sono ripresi i livelli produttivi pre-crisi”.

La soluzione? “Serve una profonda discontinuità nelle norme per superare il precariato e un patto per il lavoro di qualità con la regione e il Comune”, aggiunge Di Cola. Picco di lavoro precario nella Regione che, a detta del segretario della Uil del Lazio, Alberto Civica, invece, “dipende dal fatto che i datori di lavoro tendono a non impegnarsi in contratti a tempo indeterminato. I contratti a tempo determinato – evidenzia – hanno una scadenza, e alla scadenza si manda via e si rinnova sempre la forza lavoro”. E per quanto riguarda i settori colpiti, Civica conclude: “Probabilmente sono il commercio e il turismo, ma siccome il 70 per cento delle nuove attivazioni sono composti da contratti precari, di fatto è un problema che colpisce tutti i settori”.

