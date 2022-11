Nel Lazio Forza Italia mette in campo i grandi nomi su Roma

Annagrazia Calabria, Pasquale Calzetta, Paola Musitano e Simone Foglio. E poi ancora, Silvio Berlusconi, Anna Maria Bernini, Maurizio Gasparri, Emanuela Mari e Antonio Tajani. Sono questi i nomi di alcuni tra i big che guideranno le liste dei collegi di Forza Italia nella Regione Lazio alle prossime elezioni del 25 settembre. Tra loro, in parte, parlamentari uscenti “di grande capacità ed esperienza”. Ma anche molti volti nuovi tutti accomunati “dall’essere persone che hanno dimostrato nell’impegno pubblico e nella vita lavorativa competenza, concretezza, onestà e capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati e di mantenere gli impegni assunti”. Sono state queste le parole del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, intervenuto questa mattina nel corso della presentazione delle liste del partito nella sede nazionale di Forza Italia a Roma.

“Ho voluto essere personalmente candidato nel Lazio e ho voluto candidare con me i vertici di Forza Italia per testimoniare il nostro particolare impegno per il Lazio”, ha spiegato Berlusconi. Un impegno “per Roma capitale, naturalmente, per la quale da anni proponiamo uno status speciale con una legge costituzionale sul modello di quanto avviene nelle altre capitali europee, e anche per il Lazio, che da molto tempo ha bisogno di particolare attenzione e di grandi interventi infrastrutturali“, ha aggiunto. “Penso – ha sottolineato Berlusconi – alla necessità di una nuova viabilità, che colleghi Roma a Latina e a tutte le aree del sud della Regione. Penso anche – ha proseguito – che si debbano completare in tempi rapidi le ricostruzioni delle zone terremotate nelle zone del Lazio che proprio in questi giorni ricordano l’agosto del 2016. Infine è doveroso, secondo me, rilanciare le attività produttive dell’intera Regione”. I romani, e i residenti dell’intera Regione, “sono un popolo che ha provato per anni il malgoverno del Movimento 5 stelle e dei grillini e che non può fare altro che scegliere noi – ha concluso Berlusconi -. Per questo Forza Italia si impegna a presentare e realizzare un progetto Lazio e un progetto Roma in cui io stesso, insieme a tutti i nostri candidati, mi farò carico”.

Numerosi i rappresentanti del territorio presenti nelle liste. Tra questi l’ex presidente del Municipio Roma IX, Pasquale Calzetta, e Simone Foglio, già consigliere del Municipio Roma VIII. Quella del prossimo 25 settembre sarà, infatti, per Forza Italia “un’elezione dove il territorio non può essere sottovalutato” ecco perché ci sono rappresentanti delle diverse provincie in modo da avere delle liste equilibrate, forti e competitive, per raccogliere il maggior numero di consensi”, ha detto coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. Il simbolo del partito, inoltre, “è arricchito ancora una volta dalla chiara presenza del Partito popolare europeo e questo è per la città di Roma un segnale forte di riconoscibilità dell’intera Regione di appartenenza alla famiglia cristiana e democratica dell’Unione europea”.

Le liste sono così composte: nella circoscrizione Lazio 1, la capolista è la deputata Annagrazia Calabria. A seguire Pasquale Calzetta, Paola Musitano e Simone Foglio. A guidare la lista per la circoscrizione Lazio 2 per il Senato, che riguarda Roma centro, è il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, seguito dalla capogruppo di FI al senato, Anna Maria Bernini, dal senatore Maurizio Gasparri e da Emanuela Mari. Per il collegio uninominale Lazio 2, invece, si candida il senatore Claudio Fazzone. Passando alla Camera dei deputati, per quanto riguarda i collegi plurinominali, i candidati per la circoscrizione Lazio 1-2, che riguarda il territorio di Latina, sono il capogruppo alla Camera Paolo Barelli, il cui nome era stato fatto per la candidatura a sindaco di Roma, e la deputata Maria Spena. Il capolista per la circoscrizione Lazio 1 è Sestino Giacomoni, presidente della commissione parlamentare di vigilanza su Cassa Depositi e Prestiti. A seguire, Alessandra Feduzzi, Marisa Grossi e Rina Grasso. Per la circoscrizione Lazio 2, invece, il capolista è Sandro Grassi, seguito dalla deputata Patrizia Marrocco, Cosmo Mitrano e Moira Rotondo. Infine, per quanto riguarda i collegi uninominali, nella circoscrizione Lazio 1 si candidano la deputata Maria Spena, il deputato Alessandro Battilocchio e il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

