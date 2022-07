Nel Lazio aumentano gli impianti fotovoltaici, ma indietro sulla media nazionale

Nel 2021 il numero degli impianti fotovoltaici nel Lazio è passato da 1.937 del 2020 a 2.241, ma la potenza connessa sviluppata pari a 2.157 megawatt è ben al di sotto della media nazionale di 57.676 megawatt. È quanto emerge dal report dell’Osservatorio sulle Fonti energetiche rinnovabili (Fer) di Anie di Confindustria, sulla base dei dati Gaudì di Terna nel primo semestre 2021. Nell’anno scorso, tuttavia, il Lazio ha aumentato del 167 per cento la potenza installata rispetto al 2020 e si colloca come prima regione in termini di crescita del fotovoltaico; seguito dal Friuli Venezia Giulia (+90 per cento); dalla Basilicata (+87 per cento); dalla Toscana (+83 per cento) e dal Veneto (+80 per cento). Su base nazionale le installazioni di potenza inferiore ai 10 kilowatt costituiscono il 35 per cento della capacità totale, mentre quelle di potenza sino a un megawatt il 90 per cento del totale. I nuovi impianti di taglia superiore a un megawatt sono undici, di cui sette realizzati nel secondo trimestre: due di questi sono nella provincia di Viterbo e sono da 6 megawatt ciascuno.

