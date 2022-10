Nel Lazio aggiornamento della campagna di vaccinazione anti-Covid. Il Ministero della Salute ha emanato una circolare che autorizza e raccomanda un’ulteriore dose di richiamo (quinta dose) con vaccino a mRNA bivalente per: – persone over 80 anni – ospiti delle strutture residenziali per anziani RSA – Over 60 con fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti – over 60 che ne facciano richiesta. Questi soggetti devono aver già ricevuto una seconda dose booster con vaccino a mRNA monovalente. Per la somministrazione ulteriore devono essere trascorsi almeno 120 giorni dall’ultima somministrazione o dall’ultima infezione da Covid19 (data del test diagnostico positivo). Lo comunica in una nota l’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram