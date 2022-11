Sbarcati a Reggio Calabria i migranti della Rise Above. Ispezione a bordo della Geo Barents

Sono sbarcati questi mattina nel porto di Reggio Calabria gli 89 migranti soccorsi in mare dalla nave Rise Above, gestita dalla Ong Mission Lifeline. Tra i migranti ci sono una quarantina di minori di cui otto bambini piccoli.

“L’odissea degli 89 soccorsi e dei 9 membri dell’equipaggio a bordo sembra essere finita. La Rise Above entra nel porto di Reggio Calabria. Speriamo che tutto vada bene”, scrive la ong su Twitter.

A differenza di quanto accaduto per Humanity1 e la Geo Barents, alla nave ieri è stato assegnato un porto e tutti i migranti sono potuti sbarcare in quanto considerato dalle autorità italiane un evento Sar, ovvero un’operazione di salvataggio nelle zone di ricerca e soccorso maltesi e libiche, nel Mediterraneo centrale.

Ispezione sanitaria a bordo della nave Geo Barents

“A seguito della nostra richiesta sono arrivati i medici. Sono due medici psicologi e stiamo aspettando un medico clinico per verificare le infezioni cutanee”. Lo ha detto il capo missione di Msf Juan Matias Gil. “Noi continuiamo a chiedere che tutti possano sbarcare secondo la legge marittima – ha aggiunto -. E’ un obbligo fare scendere tutti e assisterli”. “Abbiamo paura per il benessere di queste persone, si buttano in acqua e qualsiasi condizione che peggiora e può influenzare la condizione fisica e psichica è una preoccupazione per noi”, ha sottolineato.

Domenica scorsa era stato eseguito lo sbarco di 357 migranti, di cui 56 minori non accompagnati, 3 donne e 41 componenti di nuclei familiari. Sulla nave attualmente rimangono 215 migranti ai quali sono forniti pasti caldi.

