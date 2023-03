Naufragio di Cutro, Piantedosi: “Falso sostenere che questo governo impedisca i soccorsi”

“Sostenere che i soccorsi sarebbero stati condizionati o addirittura impediti dal governo costituisce una grave falsità che offende, soprattutto, l’onore e la professionalità dei nostri operatori impegnati quotidianamente in mare, in scenari particolarmente difficili”. Lo ha affermato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso dell’informativa, in Aula alla Camera, sulla tragedia Steccato di Cutro. Per quanto riguarda “i nostri assetti navali operativi in mare, sui quali in questi giorni circolano le illazioni più disparate, fermo restando, ovviamente, il doveroso accertamento da parte dell’autorità giudiziaria, trovo ingiusto non riconoscere i risultati ottenuti dalle nostre strutture responsabili degli interventi operativi in termini di salvataggio di vite in mare”, ha aggiunto. Per Piantedosi “le modalità tecnico-operative dei salvataggi in mare “non possono essere in alcun modo sottoposte a condizionamenti di natura politica o a interventi esterni alla catena di comando”. A questo proposito, ha aggiunto, “evidenzio che il quadro normativo nazionale, peraltro sottoposto a vincoli di natura internazionale con specifico riguardo alla materia del soccorso in mare, non è assolutamente stato modificato dall’attuale governo”.

“Trovo incomprensibile aver messo in connessione il cosiddetto ‘decreto Ong’ con il naufragio di Cutro”, ha detto Piantedosi. Lo stesso ministro ha poi ricordato che “né nello Jonio né lungo la cosiddetta rotta turca hanno mai operato navi di Organizzazioni non governative e, poi, perché le regole introdotte con il citato provvedimento partono dal presupposto che prima di tutto devono essere sempre assicurati il soccorso e l’assistenza dei migranti a tutela della loro incolumità”. Sulla vicenda del naufragio di Steccato di Cutro “sta indagando la Procura della Repubblica di Crotone. Attenderemo, pertanto, con fiducia e rispetto l’esito degli accertamenti giudiziari”, ha detto il ministro, sottolineando che “gli elementi acquisiti dai superstiti dei naufragi davanti alle coste di Steccato di Cutro, pur restando indicativi del quadro generale dell’evento, richiedono ancora ulteriori accertamenti per la messa a fuoco degli aspetti di dettaglio”. “Sulla base degli elementi acquisiti dal ministero della Giustizia gli scafisti volevano sbarcare in un luogo ritenuto più sicuro e di notte, temendo che nella località preventivata vi potessero essere dei controlli; il piano prevedeva l’arrivo a ridosso della riva sabbiosa, con il successivo sbarco e la fuga sulla terraferma”, ha aggiunto.

“Premesso che il bilancio del naufragio di Cutro non è ancora definitivo, gli aggiornamenti giunti dalla Prefettura di Crotone portano il numero delle vittime a 72, di cui 28 minori, mentre i superstiti sono 80”, ha affermato il ministro. Dei superstiti “54 sono accolti nel locale Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo (Cara), 12 nel Sistema Sai a Crotone, 8 sono ricoverati in ospedale, 2 minori non accompagnati sono stati collocati nelle strutture dedicate e 3 soggetti, presumibilmente gli scafisti, sono stati arrestati”, ha aggiunto il ministro che, parlando dei presunti scafisti, ha aggiunto: “Sono stati fermati un cittadino turco e due pakistani, uno dei quali minorenne. Sono in corso le ricerche di un quarto scafista e non si escludono sviluppi nelle prossime ore”.

Applausi della maggioranza e brusii delle opposizioni durante l’informativa

Applausi dai banchi della maggioranza e brusii, accompagnati dal grido “Vergogna”, da quelli delle opposizioni quando, in un passaggio della sua informativa urgente nell’Aula della Camera sul naufragio di Steccato di Cutro, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha segnalato come questo governo abbia “finalmente riportato il tema migratorio al centro dell’agenda politica”. Qualche altro momento di tensione si è registrato nell’emiciclo quando, in merito agli scafisti, il titolare del Viminale ha osservato: “Alla gravità di questa condotta criminale facevo riferimento quando, con commozione, sdegno e rabbia e negli occhi l’immagine straziante di tutte quelle vittime innocenti, ho fatto appello affinché la vita delle persone non finisca più nelle mani di ignobili delinquenti, in nessun modo volendo colpevolizzare le vittime. Mi dispiace profondamente che il senso delle mie parole sia stato diversamente interpretato”.

L’informativa è stata chiesta dalle opposizioni dopo i dubbi sollevati nei giorni scorsi circa la gestione dei soccorsi in quello che rimane uno dei naufragi più drammatici avvenuto nelle coste italiane. Sulla vicenda è intervenuto anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella che, ieri, dall’Università della Basilicata, ha chiesto che “il cordoglio si traduca in scelte concrete, operative, da parte di tutti, dell’Italia e dell’Unione europea, perché questa è la risposta vera”. E il governo intende dare subito una risposta con un decreto specifico che porterà giovedì al Cdm convocato negli uffici del Comune di Cutro.

Il testo dovrebbe prevedere una maggiore accoglienza per gli immigrati regolari e norme più dure di contrasto dei trafficanti. “L’Italia non può rimanere più sola ad affrontare il fenomeno dell’immigrazione clandestina. Non vogliamo più ritrovarci a piangere tragedie come quella avvenuta a Cutro: è nostro dovere, morale prima ancora che politico, fare di tutto per evitare che disgrazie simili si ripetano. Per questo motivo, nel Consiglio dei ministri di giovedì e nel prossimo Consiglio europeo, il governo italiano continuerà la sua battaglia per fermare i trafficanti di esseri umani e le morti in mare”, ha scritto in un post sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

