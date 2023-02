Nato: i ministri della Difesa ribadiscono il sostegno all’Ucraina “per tutto il tempo necessario”

Sostegno all’Ucraina per tutto il tempo necessario. Lo ribadiscono i ministri della Difesa dei Paesi Nato nel corso della prima giornata della riunione ministeriale Nato di Bruxelles. Un sostegno che viene confermato fin dalla mattina dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, e dall’Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, poi ribadito anche dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Il ministro in serata ha fatto sapere di aver avuto un incontro con il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin, in cui è stata ribadita la cooperazione fra Italia e Usa per “affrontare le sfide internazionali e supportare il popolo ucraino”, come annunciato su Twitter dal ministero della Difesa italiano. “L’Italia non ha cambiato idea. Il sostegno del nostro Paese nell’Alleanza Atlantica e nell’Unione europea è verso l’Ucraina”, ha dichiarato Crosetto ai cronisti in un punto stampa serale. Un sostegno, quello garantito all’Ucraina, che passa dalla maggiore fornitura di armamenti, dai carri armati ai missili per la difesa aerea, che gli alleati Nato continueranno a fornire, come garantito dal segretario generale Stoltenberg.

Negata, per adesso, la fornitura di aerei da combattimento, come chiesto da più parti nel corso delle passate settimane. “Ma se ne sta discutendo fra gli alleati”, ha detto proprio Stoltenberg in apertura di giornata. “Il tipo di sostegno che forniamo all’Ucraina si è evoluto con l’evolversi della guerra. La questione della fornitura dagli aerei da combattimento all’Ucraina non è ora la più urgente, ma c’è una discussione in corso”, ha affermato alla stampa. “Come ho già detto, abbiamo in corso consultazioni tra gli alleati sul tipo di sistemi che gli alleati dovrebbero fornire all’Ucraina. Queste continueranno a cambiare, così come il tipo di supporto che forniamo all’Ucraina è cambiato ed evoluto nel corso del tempo e continuerà a cambiare con l’evolversi della guerra”, ha aggiunto Stoltenberg. Al funzionario norvegese ha fatto eco l’Alto rappresentante Ue Borrell, che al suo arrivo ha detto che gli alleati della Nato coordineranno il modo migliore per continuare a sostenere l’Ucraina. “Ognuno presenterà le proprie proposte e sono certo che continueremo a fornire un forte sostegno militare all’Ucraina per far fronte all’aggressione”, ha detto Borrell. “Purtroppo non c’è alcun segno che la Russia voglia fermare la guerra. Dobbiamo quindi continuare a sostenere l’Ucraina e lo faremo”, ha aggiunto Borrell prima di glissare sulla domanda riguardante possibile fornitura di aerei da combattimento. “Vedremo”, ha risposto ai giornalisti.

“Un anno fa Putin pensava che l’Ucraina fosse un bersaglio facile, supponeva che sarebbe caduta facilmente e che il mondo sarebbe rimasto a guardare. Tuttavia, il Cremlino si è sbagliato su tutti i fronti”, ha invece dichiarato il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin nel corso di una conferenza stampa. “Siamo uniti nel sostenere la lotta dell’Ucraina per la libertà e resteremo uniti e risoluti fino a quando sarà necessario”, ha detto il segretario Usa, affermando che l’Ucraina ha un’urgente esigenza di ulteriori aiuti militari. Austin ha ribadito che gli Stati Uniti e gli alleati della Nato si sono riuniti per confermare un sostegno di lungo periodo all’Ucraina. “Questa determinazione condivisa sosterrà lo slancio dell’Ucraina nelle prossime settimane”, ha affermato. “Il Cremlino sta ancora scommettendo e aspettando la fine del nostro sostegno”, ha aggiunto il segretario statunitense, che poi ha specificato di non aver ricevuto, al momento, alcun segnale che indichi un possibile spostamento di aerei russi in una particolare area del territorio ucraino, possibile indice di un imminente attacco aereo massiccio. “Sappiamo che la Russia ha un numero considerevole di velivoli e molte capacità residue. Per questo abbiamo sottolineato che dobbiamo fare tutto il possibile per garantire all’Ucraina la massima capacità di difesa aerea”, ha detto il segretario alla Difesa statunitense. “Di recente ci avete visto fare un passo avanti e offrire missili Patriot, e altri Paesi si sono fatti avanti con sistemi anti aerei”, ha aggiunto, citando anche l’offerta italo-francese di fornire il sistema di difesa aerea Samp/T. “Questo non è abbastanza, e continueremo a insistere finché non otterremo di più, perché la minaccia continua. Il nostro sforzo attuale è quello di portare le attrezzature militari nel Paese il più rapidamente possibile e poi di integrarle in modo da avere davvero una capacità di difesa aerea e missilistica integrate”, ha proseguito Austin. “L’Ucraina ha fatto un lavoro incredibile nell’intercettare molti dei razzi e dei missili lanciati dalla Russia nei recenti attacchi, ma ancora una volta, vogliamo assicurarci che abbiano la capacità di proteggersi in futuro, nel caso in cui il Cremlino cercasse di introdurre la sua forza aerea in questa battaglia. Finora non l’ha fatto perché, come sapete, le difese aeree dell’Ucraina sono state molto efficaci”, ha concluso Austin.

Al segretario Usa ha fatto eco anche il ministro Crosetto, che in serata ha confermato di non avere notizie riguardo una possibile escalation. “Si parla di escalation da quasi un anno, perché succede così quando ci sono in conflitti armati e quando una delle potenze in campo è dotata di ogni tipo di armamento”, ha detto. “Le persone che si occupano di queste cose, nella loro vita e da sempre, escludono che ci possa essere un escalation nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”, ha aggiunto. Il presidente Putin ha commesso “due grandi errori strategici: ha sottovalutato la forza e il coraggio del popolo ucraino e delle sue forze armate, e ha sottovalutato l’unità e la determinazione della Nato e dei suoi partner”. La chiusura della prima giornata di lavori arriva dalla parole del segretario generale Stoltenberg che, rivolgendosi ai ministri della Difesa dei Paesi alleati e dell’Ucraina, ha confermato nuovamente il sostegno a Kiev. “È passato quasi un anno da quando la Russia ha invaso l’Ucraina. Una guerra di aggressione illegale che ha portato sofferenze indicibili al popolo ucraino, ha distrutto la pace in Europa e ha colpito le popolazioni di tutto il mondo con la crisi alimentare ed energetica”, ha detto. “Oggi discuteremo del nostro continuo sostegno, che è essenziale per aiutare l’Ucraina a prevalere come Stato sovrano indipendente e a sostenere l’ordine internazionale basato sulle regole”, ha concluso Stoltenberg.

