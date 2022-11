Musumeci: “Sui migranti c’è stata troppa tolleranza dai governi precedenti”

Se si esclude il dicastero della Marina mercantile caro alla Dc, Nello Musumeci è il primo ministro del Mare italiano. E proprio il Mediterraneo oggi è al centro del dibattito. Nella sua Catania sono sbarcati 144 migranti su 179 della Humanity: “Quello di un ministero dedicato alle politiche del Mare – spiega il ministro per il Sud e per il mare al “Messaggero” – è da sempre un obiettivo programmatico di FdI, che tre anni fa ha presentato una proposta di legge proprio sulla istituzione di un apposito dicastero. Sono onorato di esserne stato chiamato alla guida. Veniamo al porto di Catania. Mi pare ovvio che prima di ogni sbarco c’è un imbarco. Si contestano gli sbarchi cosiddetti selettivi, dimenticando prima gli imbarchi di massa. Una persona in mare va sempre soccorsa, ma è lo Stato a cui appartiene la nave che deve continuare a farsene carico. La linea del nostro governo è chiara: umanità e fermezza! Massima attenzione ai fragili”. D’altro canto Musumeci da governatore della Sicilia è stato in prima linea nella gestione dei flussi. Ora gli sbarchi sono aumentati: “Da oltre un decennio ormai la Sicilia è terra d’approdo massiccio di migranti. È inaccettabile che il peso di questo triste fenomeno debba sostenerlo solo l’Italia. I limiti operativi di Frontex, gli insignificanti ricollocamenti dei migranti e la disarmante tolleranza dei governi italiani di quest’ultimo decennio, hanno di fatto incoraggiato i trafficanti a puntare dritti sulle nostre coste”.

“L’Ue – continua – conta nel mondo e conta innanzitutto nel Mediterraneo. Non mi pare che negli ultimi 30 anni Bruxelles abbia registrato grandi successi nella politica di sicurezza, sviluppo e cooperazione verso il Sud. Il fallimento degli obiettivi fissati dalla Conferenza di Barcellona è solo un esempio”. “All’Europa, che nel passato si è dimostrata sorda e cinica su questo tema”, il ministro chiede di “farsi carico di un solido accordo con i paesi del Nord Africa per mettere fine al vergognoso commercio di carne umana portato avanti dai mercanti della morte. È nei luoghi di partenza che vanno regolamentati i flussi, tenendo conto di chi ha il diritto di asilo e di rifugiato, e di chi cerca l’approdo a una nuova vita. Tutto legittimo, per carità, se fatto in una cornice di legalità. Appare chiaro quanto sia necessaria una forte volontà politica da entrambe le parti”, ha concluso Musumeci.

