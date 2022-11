Musumeci: “La tragedia di Ischia si poteva evitare. I ritardi non sono ammissibili”

La tragedia di Ischia si poteva evitare: “Probabilmente sì, – dice a “Repubblica” il ministro della Protezione civile e delle politiche del mare” – se si fossero adottate le misure per mitigare il rischio:175 millimetri di pioggia in meno di 24 ore, che si registrano normalmente in un anno, sono un evento che fino a ieri definivamo ‘straordinario’. Ma ormai, come ci indicano tante altre alluvioni, dobbiamo cambiare i nostri codici”. E viste le condizioni del nostro territorio e i cambiamenti climatici, non si possono escludere altre catastrofi simili: “Temo di no, purtroppo. Perché non si è fatto, nei decenni, quanto era necessario, spesso nelle stesse aree dove i fenomeni si sono storicamente ripetuti. A Ischia, come a Giampilieri, in Sicilia, come nelle Marche, le calamità si sono ripresentate a distanza di pochi anni. In questo caso, l’inattività o i ritardi non sono ammissibili. Quando si parla di mutamento climatico, bisogna prendere atto che serve un nuovo metodo di approccio da parte delle istituzioni”.

“Non è il clima – aggiunge – che deve adattarsi a noi e alla nostra inerzia, ma siamo noi che dobbiamo adattarci al mutamento climatico”. La polemica si è accesa sul condono previsto nel decreto Morandi: “Non mi iscrivo al partito trasversale della polemica, quando ancora si scava per il recupero dei dispersi. Tuttavia, non credo si possa legare in modo diretto e immediato la tragedia di Ischia a una singola legge o a un solo episodio parlamentare. La verità è che — condono o no — alcune di quelle case non avrebbero dovuto mai essere costruite sull’Isola. Per cogliere le responsabilità dobbiamo prendere in esame un arco di più anni: inclusi gli ultimi, naturalmente. Quanto al presidente Conte, sono contento che abbia finalmente apprezzato il disvalore dello sciacallaggio politico”.

Con il criterio del silenzio assenso centinaia di autorizzazioni sono state date a case abusive: “Posso solo dire che l’istituto del silenzio-assenso non mi pare, in questi casi specifici, lo strumento più adatto alla tutela dell’interesse pubblico”. Hanno pesato, specialmente al Sud, decenni di campagne elettorali in cui si è strizzato l’occhio agli abusivi: “Certo che hanno avuto un peso, a beneficio di tanti. Non sono mai stato innamorato dei condoni edilizi e la mia azione è sempre stata e sarà coerente con questa mia convinzione. L’abusivismo edilizio è una ‘pandemia politica’ che ha contagiato tutte le aree della nazione negli ultimi 50 anni. E le responsabilità vanno ricercate a ogni livello. Quella che adesso serve è una normativa speciale, ad hoc, che rimetta ordine nella materia”, ha concluso Musumeci.

