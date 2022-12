Mulè: “Guardare al dominio cyber come un nuovo campo di battaglia”

Intervenendo a Sassuolo al festival della Giustizia penale organizzato dalla Fondazione Occorsio, il sottosegretario alla Difesa ha sottolineato che in materia di cyber security "dobbiamo superare definitivamente il concetto di ius ad bellum e di ius in bello"

In materia di cyber security dobbiamo superare definitivamente il concetto di “ius ad bellum” e di “ius in bello” e guardare al cosiddetto quinto dominio come un campo di battaglia nuovo dove vengono meno le “regole” dei conflitti convenzionali. Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa, con delega alla Cyber, Giorgio Mulè intervenendo a Sassuolo al festival della Giustizia penale organizzato dalla Fondazione Occorsio, insieme con il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l’ambasciatrice Elisabetta Belloni, al procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi e altri qualificatissimi relatori per fare una riflessione a 360 gradi su scienza, tecnologia, sicurezza e giustizia.

