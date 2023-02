Mularczyk: “Con l’Italia convergenze sulla competitività Ue e la dimensione esterna dei flussi”

Tra Polonia e Italia c’è convergenza sulla necessità di favorire la competitività europea e puntare sulla dimensione esterna del fenomeno migratorio. E’ quanto emerge dalle parole del viceministro degli Esteri polacco, Arkadiusz Mularczyk, intervistato da “Agenzia Nova”. Il viceministro è stato a Roma per una visita, durante la quale è stato audito dalla commissione Esteri e Difesa del Senato e ha anche incontrato il suo omologo, Edmondo Cirielli. In merito alla riforma della normativa sugli aiuti di Stato – su cui è in corso una discussione in Ue – Mularczyk ha spiegato che Varsavia è “a favore di un mercato comune ben funzionante”. Già prima che la Polonia si liberasse del giogo comunista, “papa Giovanni Paolo II e il movimento Solidarnosc hanno sempre sottolineato il bisogno di liberare l’economia”.

“Oggi la Polonia è nell’Europa unita e siamo interessati a una libera competizione nei mercati europei”, ha affermato il viceministro. Le imprese polacche sono competitive. Tuttavia, se l’Ue propone solo ad alcuni Paesi assistenza e sussidi, questo determina il rischio di una concorrenza sleale. E’ comunque vero che “ci sono aree in cui i sussidi servono”, ossia “i progetti di energia pulita, la trasformazione energetica”. “In Polonia siamo pronti a sostenere gli Stati che sono interessati ad agevolare il percorso europeo verso un’economia più verde. Il nostro governo è interessato a sostenere un rinnovo dell’infrastruttura energetica”, ha affermato Mularczyk. “Greta Thunberg parla tanto di trasformazione energetica” ma manca sempre “un’attenzione specifica sui costi sociali” di questa trasformazione, su cui il viceministro invita la Commissione europea a concentrarsi.

A proposito delle conclusioni in tema di migrazioni dell’ultimo Consiglio europeo straordinario, il viceministro ha espresso soddisfazione per la possibilità che fondi Ue siano usati per la cosiddetta dimensione esterna: “Siamo soddisfatti che la posizione polacca sulla politica migratoria, in particolare nell’area del finanziamento dell’infrastruttura, sia stata accettata da tutti gli Stati membri. E’ un passo in avanti”. “La Polonia ha costruito una barriera al confine con la Bielorussia che protegge non solo il Paese ma tutta l’Europa” e lo ha fatto “con fondi propri”, ha detto Mularczyk. La barriera ha consentito di mettere un freno alla “strumentalizzazione dei flussi migratori da parte della Bielorussia e della Russia”, una manipolazione che – ha segnalato – è stata il prologo della guerra in Ucraina.

Un altro tema di rilevanza molto attuale per Varsavia è quello del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), già approvato, ma che ancora attende l’erogazione delle risorse. Tra le pietre miliari che la Commissione europea ha chiesto alla Polonia di soddisfare c’è una riforma della giustizia che tuteli maggiormente l’indipendenza dei giudici. Il Parlamento ha approvato una legge che trasferisce il potere disciplinare sui magistrati dalla Camera disciplinare della Corte suprema alla Suprema corte amministrativa. Il testo prevede inoltre che i giudici che sollevano dubbi sullo status di altri magistrati alla luce della loro nomina non possano essere sottoposti a giudizio disciplinare. Tuttavia, il presidente, Andrzej Duda, ha recentemente sottoposto la legge al Tribunale costituzionale. “Non posso prevedere la sentenza”, ha ammesso Mularczyk, ma “se il Tribunale riterrà la legge in linea con la Costituzione, il capo dello Stato la promulgherà”. “Data l’importanza di questo caso, ci aspettiamo che una sentenza verrà emessa prontamente. Crediamo che, assolte le necessarie procedure, altrettanto prontamente e senza indugio debba avvenire l’erogazione dei fondi del Piano di ripresa. Da parte del governo polacco c’è stato un investimento politico nel raggiungimento di questo compromesso con la Commissione Ue e contiamo su un suo atteggiamento responsabile”, ha avvertito. “Bloccare i fondi del Piano di ripresa non è giusto per noi. Abbiamo presentato diverse offerte di compromesso a Bruxelles e speriamo in una reazione positiva. Bisogna ricordare anche che la Polonia sta affrontando un costo particolarmente elevato a causa delle conseguenze dell’aggressione russa in Ucraina. L’elemento più ovvio sono le risorse finanziarie necessarie per far fronte all’accoglimento dei profughi. Il governo polacco sostiene gli ucraini anche nel loro Paese ed è impegnato attivamente negli aiuti umanitari e militari in Ucraina. E’ giusto che l’Ue sostenga questi sforzi, dopotutto in questo dovrebbe consistere la solidarietà europea”, ha ricordato il viceministro.

Anche in relazione alla guerra in Ucraina, la Polonia si sta preparando alla visita del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che sarà a Varsavia dal 20 al 22 febbraio, a pochi giorni dal triste anniversario dell’inizio dell’invasione russa il 24 febbraio. “E’ una visita molto importante per la Polonia. La seconda nell’arco di un anno. Dimostra che la Polonia è un partner strategico importante degli Usa. Ci aspettiamo buone notizie per la Polonia e per l’Ucraina. Questi due Paesi, a causa della politica aggressiva della Russia, sono al centro dell’attenzione della politica estera statunitense”, ha affermato il viceministro.

Tra i temi su cui Mularczyk è particolarmente impegnato c’è soprattutto quello delle riparazioni di guerra che la Polonia rivendica dalla Germania. Il viceministro si dice sicuro che le pressioni che Varsavia sta esercitando su Berlino saranno efficaci. Mularczyk è stato a capo della commissione parlamentare sul tema, il cui rapporto finale ha stimato che a Varsavia spettino 6,3 mila miliardi di zloty (circa 1,3 mila miliardi di euro). “E’ una questione di tempo. Prima o poi il governo tedesco dovrà presentare una proposta da negoziare. Le nostre attività nei fora internazionali – dalle Nazioni Unite, al Consiglio d’Europa, all’Ocse, all’Unesco, al Congresso degli Stati Uniti – e la presentazione attiva della questione da parte nostra nelle relazioni bilaterali con gli altri Paesi partner saranno sufficienti a fare una adeguata pressione sulla Germania. Se non lo fossero, intraprenderemo anche azioni legali “, ha detto il viceministro. Questa discussione pubblica internazionale “è troppo importante dal punto di vista dei diritti umani, della legalità e della giustizia internazionale postbellica per lasciarla irrisolta”. “Al contrario dei Paesi occidentali, i cittadini e i Paesi dell’Europa centrale e orientale sono stati privati del diritto a un adeguato risarcimento come risultato della divisione del continente, separato da una Cortina di ferro, e della dominazione sovietica su questi Paesi”, ha spiegato il viceministro.

Il caso della Polonia è “esemplare”: “dopo l’aggressione tedesca, il Paese ha sofferto le maggiori perdite personali e materiali in relazione alla popolazione generale di tutti i Paesi europei”. Oltre a cinque milioni di morti e 509 mila persone rimaste invalide, Mularczyk ha ricordato che “più di 2,1 milioni di polacchi sono stati portati in Germania, destinati ai lavori forzati”. Tra le imprese tedesche che hanno beneficiato di ciò si annoverano marchi conosciuti come, ad esempio, “Bayer, Siemens, Audi, Bmw, Deutsche Bank, Hugo Boss, Mercedes Benz”. Dopo l’aggressione tedesca, per i successivi 40 anni, la Polonia è finita sotto l’occupazione sovietica, caratterizzata da sfruttamento e da un modello economico disfunzionale. Le conseguenze di questi eventi si fanno ancora oggi sentire nella sfera economica e demografica. La mancanza di riparazioni di guerra rende tutt’ora impossibile pareggiare le potenzialità economiche tra l’Europa orientale e quella occidentale, ha proseguito Mularczyk. “Sentiamo spesso dalla Commissione europea e dalla Germania, ma anche da altri Paesi membri dell’Ue, che la Polonia avrebbe un deficit nella salvaguardia dello Stato di diritto”, ma “lo Stato di diritto è stato applicato quando la Germania, che è lo Stato succeduto al Terzo Reich, ha respinto categoricamente le nostre richieste di riparazione agli enormi danni provocati nella Seconda guerra mondiale?”, si è chiesto il viceministro.

