Mosca: “Obiettivi operazione militare in Ucraina saranno raggiunti”. Espulsi 24 diplomatici italiani dalla Russia

Nonostante le difficoltà esistenti, l’operazione militare speciale della Russia in Ucraina sarà completata e tutti i suoi obiettivi saranno raggiunti. Lo ha dichiarato il vicesegretario del Consiglio di sicurezza russo, Rashid Nurgaliev, in una riunione della dirigenza dell’apparato con gli ambasciatori stranieri, citato dal quotidiano “Rossijskaja Gazeta”. “L’operazione sta procedendo secondo i piani. Allo stesso tempo, le forze armate russe stanno attaccando solo le infrastrutture militari e le truppe ucraine”, ha detto Nurgaliev ai diplomatici stranieri di 96 Paesi.

L’Italia prende atto della decisione di Mosca di espellere 24 diplomatici dalla Russia

L’Italia prende atto della decisione della Federazione Russa di espellere 24 membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e dell’Ufficio Ice nella Federazione Russa. Lo riferisce una nota della Farnesina. Il personale oggetto del provvedimento ha sempre esercitato le proprie funzioni nel pieno rispetto della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. Nel ribadire la ferma condanna per l’aggressione all’Ucraina da parte della Federazione Russa, l’Italia chiede con forza un immediato cessate il fuoco che ponga fine alle sofferenze della popolazione civile e garantisca l’avvio di negoziati concreti per una soluzione politica e sostenibile del conflitto, si legge nella nota.

Questa mattina, il ministero degli Esteri russo aveva comunicato in una nota l’espulsione dalla Russia di 24 dipendenti delle missioni diplomatiche italiane come misura di ritorsione. Poco prima l’ambasciatore italiano in Russia, Giorgio Starace, era stato convocato al dicastero, dove gli era stata presentata una protesta per la precedente espulsione di diversi diplomatici russi dall’Italia. “Oggi l’ambasciatore italiano sarà convocato al ministero degli Esteri russo”, aveva affermato poco prima una fonte del dicastero citata dall’agenzia di stampa “Tass”.

Zelensky: “Forze armate riconquistano Kharkiv e frenano Russia nel Donbass”

Le truppe ucraine riconquistano la regione di Kharkiv e frenano gli sforzi disperati degli occupanti russi nel Donbass. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio registrato in occasione della Giornata della memoria delle vittime del genocidio dei tartari di Crimea. Le forze armate ucraine, ha aggiunto il capo di Stato, stanno respingendo contemporaneamente gli attacchi delle truppe russe anche nel sud del Paese. “Stiamo difendendo Zaporizhzhia, Mykolayiv, Odessa. E ricordiamo ogni città e ogni comunità che è ancora sotto occupazione. Sottolineo sempre: occupazione temporanea. E, naturalmente, ricordiamo la Crimea”, ha affermato Zelensky.

Mosca: “Non lanceremo per primi un attacco nucleare”

Secondo la sua dottrina militare, la Russia non può essere la prima a usare armi nucleari, ma soltanto come attacco di rappresaglia. Lo ha affermato il vice primo ministro russo Jurij Borisov, parlando all’evento mediatico “Novoe znanie” a Mosca. “Il nostro presidente, il comandante supremo, ha costantemente nelle vicinanze due ufficiali di marina che portano la cosiddetta valigetta nucleare”, ha dichiarato Borisov. A suo dire, i criteri per un attacco di rappresaglia dipendono dalle eventuali minacce identificate dalla difesa aerospaziale e dai sistemi di allerta di difesa missilistica, i quali elaborano la traiettoria ed il luogo della caduta del vettore nemico.

I massicci attacchi missilistici contro diversi obiettivi in Ucraina e le “attività sovversive” al confine sono dei tentativi della Russia di compensare una serie di fallimenti nei combattimenti nell’area sud orientale del Paese, ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio pubblicato ieri sera. “Non possono dimostrare di aver ottenuto successi nelle aree in cui stanno cercando di avanzare. E così cercano di prevalere attraverso i loro missili e altre attività. Anche in questo caso, inutilmente”, ha affermato Zelensky. Secondo il capo dello Stato, i recenti attacchi missilistici, così come quelli precedenti, non cambiano radicalmente gli equilibri nel conflitto, soprattutto perché, a suo dire, le misure di difesa aerea e antisabotaggio dell’Ucraina si stanno rafforzando.

Ancora molte persone ad Azovstal

Ci sono ancora molte persone rimaste nell’acciaieria Azovstal di Mariupol, nell’Ucraina sud orientale, le autorità di Kiev continuano a negoziare per consentirne l’evacuazione, ha dichiarato la viceministra della Difesa ucraina, Hanna Maliar, all’emittente radiotelevisiva britannica “Bbc”. A suo dire, l’operazione di salvataggio dell’impianto siderurgico Azovstal sarà conclusa solo quando tutti i difensori di Mariupol saranno stati evacuati nei territori sotto il controllo ucraino. Inoltre, per Maliar, i recenti appelli di alcuni politici russi a processare per crimini di guerra i combattenti prelevati dall’acciaieria “sono stati fatti molto probabilmente per la propaganda interna della Russia”.

Schierati 15 elicotteri russi nella regione di Luhansk per supporto a offensiva di terra

Secondo quanto riferisce lo Stato maggiore delle forze armate ucraine nel suo aggiornamento del mattino, le forze armate russe hanno schierato 15 elicotteri nella regione di Luhansk, in direzione di Bakhmut e Severodonetsk, per fornire supporto aereo all’offensiva delle forze di terra in quell’area. Secondo il rapporto dello Stato maggiore di Kiev, le truppe russe stanno effettuando bombardamenti lungo l’intera linea di contatto e nelle profondità della difesa delle forze ucraine nell’area operativa di Donetsk. “Dodici attacchi nemici sono stati respinti nelle direzioni di Donetsk e Luhansk nelle ultime 24 ore, tre carri armati, tre sistemi di artiglieria, sei unità di veicoli corazzati da combattimento e sette veicoli nemici sono stati distrutti”, ha riferito lo Stato maggiore.

Usa, incontro fra Blinken e Lavrov ora sarebbe inutile

Gli Stati Uniti non credono che colloqui diretti tra il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, sarebbero costruttivi nell’attuale contesto della guerra in Ucraina. Ad affermarlo il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. “La Federazione Russa non ci ha offerto alcun motivo per credere che una conversazione a quel livello tra il segretario Blinken e il ministro degli Esteri Lavrov sarebbe costruttiva nell’ambiente attuale”, ha detto Price durante una conferenza stampa. Il portavoce, tuttavia, ha affermato che gli Stati Uniti e la Russia mantengono aperte linee di comunicazione attraverso vari funzionari governativi.

