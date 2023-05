A Mosca la parata per la Giornata della vittoria. Putin: “L’Ucraina è ostaggio dell’Occidente”

“Cercare di distruggere la Russia, cancellare quanto avvenuto alla fine della Seconda guerra mondiale e il diritto internazionale: questo sta subendo oggi Mosca”. È quanto ha affermato il presidente Vladimir Putin in apertura del suo discorso nella Piazza Rossa di Mosca, nel corso delle celebrazioni per la Giornata della vittoria sul nazifascismo. “Questa è la catastrofe che sta vivendo il popolo ucraino, ostaggio di un regime che cerca di raggiungere i propri scopi”, ha detto Putin. L’Ucraina – ha continuato il presidente russo – “è diventata ostaggio di un colpo di stato e una merce di scambio nelle mani dell’Occidente”. Secondo Putin “ambizioni esorbitanti, arroganza e permissività si trasformano inevitabilmente in tragedie. Questa è la ragione della catastrofe che sta vivendo il popolo ucraino. Sono diventati ostaggi di un colpo di stato e del regime criminale dei suoi padroni occidentali”, ha detto il presidente russo.







Contro la Russia “è stata scatenata una vera guerra” ma Mosca vuole un futuro libero, stabile e pacifico, ha continuato Putin. “La Russia proteggerà gli abitanti del Donbass e garantirà la propria sicurezza. Ancora una volta è stata scatenata una vera guerra contro la nostra patria. Ma abbiamo respinto il terrorismo internazionale, proteggeremo anche gli abitanti del Donbass, garantiremo la nostra sicurezza”, ha detto il presidente , aggiungendo che per la Russia non ci sono popoli ostili e ostili “né in Occidente né in Oriente”.

L’attacco di Putin ai paesi occidentali è stato diretto. “Provocano conflitti e sconvolgimenti, distruggono i valori tradizionali per continuare a dettare le loro regole. Crediamo che qualsiasi ideologia di superiorità sia intrinsecamente disgustosa, criminale e mortale. Tuttavia, le élite globaliste occidentali parlano ancora della loro esclusività, colpiscono le persone e dividono la società, provocano conflitti e sconvolgimenti sanguinosi, seminano odio, russofobia, nazionalismo aggressivo, distruggono e i valori tradizionali della famiglia”, ha detto il presidente russo. Tutto questo, secondo Putin, avviene per “continuare a dettare, imporre ai popoli la loro volontà, i loro diritti, regole e, di fatto, un sistema di rapina, violenza e repressione”. “Sembra che abbiano dimenticato a cosa hanno portato le folli pretese dei nazisti al dominio del mondo, hanno dimenticato chi ha sconfitto questo mostruoso male, chi si è innalzato come un muro per la loro terra natale e non ha risparmiato la vita per la liberazione dei popoli di Europa”, ha sottolineato il presidente russo.

“Tutta la Russia si è mobilitata per sostenere i partecipanti all’operazione militare speciale in Ucraina”, ha detto poi Putin. “Siamo orgogliosi dei partecipanti all’operazione militare speciale. Tutti coloro che combattono in prima linea, che resistono al fronte sotto il fuoco, salvano i feriti. Non c’è cosa più importante ora del vostro lavoro di combattimento. La sicurezza del Paese poggia su di voi oggi, il futuro della nostra statualità e del nostro popolo dipende da voi”, ha detto Putin. “State adempiendo con onore al vostro dovere militare combattendo per la Russia. Le vostre famiglie, i vostri figli, i vostri amici sono dietro di voi e vi stanno aspettando. L’intero Paese si è mobilitato per sostenere i nostri eroi. Tutti sono pronti ad aiutare”, ha detto il presidente russo.

Putin ha poi ricordato le vittime della Seconda guerra mondiale. “La Russia si inchina di fronte alla sacra memoria delle vittime della Grande guerra patriottica. Tutte le madri, i mariti, i figli e le figlie”, ha detto Putin, annunciando l’avvio di un minuto di silenzio.

Alla cerimonia hanno partecipato il premier armeno Nikol Pashinyan, il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko, il presidente del Kazakhstan Kassym Jomart Tokayev, il presidente del Kirghizistan Sadır Japarov, il capo dello Stato del Tagikistan Emomali Rahmon e l’omologo dell’Uzbekistan Shavkhat Mirziyoyev.

