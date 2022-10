Mosca: “Conseguenze disastrose per l’economia globale per via delle nuove sanzioni Ue”

Le conseguenze disastrose per l’economia globale per via delle sanzioni dell’Ue contro la Russia stanno diventando sempre più evidenti. Lo ha dichiarato ieri la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, sul proprio canale Telegram. “Il 21 luglio il Consiglio Ue ha annunciato l’estensione di misure restrittive unilaterali illegittime nei confronti della Russia. Così, con ammirevole tenacia, l’Unione europea continua a spingersi in un vicolo cieco. Sullo sfondo dell’evidente futilità e inutilità della politica di pressione a lungo termine sulla Russia, le conseguenze disastrose delle sanzioni dell’Ue su vari segmenti dell’economia e della sicurezza globale, stanno diventando sempre più evidenti”, ha scritto Zakharova.

Nella giornata di ieri, il Consiglio dell’Ue ha adottato il nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia, definito di mantenimento e allineamento. Si tratta di un pacchetto minore di sanzioni, che va ad aggiornare e modificare, o allineare con le decisioni di Stati partner facenti parte del G7, le sanzioni adottate dall’Ue contro la Russia. Fra le nuove misure, l’inserimento di Sberbank nella lista nera degli enti sanzionati. La decisione presa nei confronti della maggiore banca russa, già esclusa dal circuito Swift nelle passate sanzioni, congelerà i suoi asset in occidente e bloccherà completamente le sue transazioni nell’Unione europea. Nelle nuove sanzioni è inserito anche il divieto di acquisto, importazione o trasferimento di oro, sia indirettamente che indirettamente, prodotto in Russia, anche se successivamente esportato in Paesi terzi. Nella misura sono stati compresi anche i prodotti di gioielleria (ad esclusione di quelli di proprietà personali), che sembravano poter essere esclusi dalle sanzioni in un primo momento. Al fine di evitare potenziali conseguenze negative per la sicurezza alimentare ed energetica nel mondo, l’Ue ha deciso di estendere l’esenzione dal divieto di effettuare transazioni con determinate entità statali, per quanto riguarda le transazioni di prodotti agricoli e il trasporto di petrolio verso Paesi terzi.

Più in generale, l’Unione si è impegnata ad evitare tutte le misure che potrebbero portare all’insicurezza alimentare globale. Inoltre, le nuove misure non impediscono a Paesi terzi, e ai loro cittadini che operano al di fuori dell’Ue, di acquistare prodotti farmaceutici o medici dalla Russia. “Stiamo effettivamente vietando l’esportazione più significativa della Russia dopo l’energia, l’oro russo. Stiamo anche estendendo l’esenzione delle transazioni per i prodotti agricoli e il trasferimento di petrolio a Paesi terzi. Perché l’Ue sta facendo la sua parte per garantire che possiamo superare l’incombente crisi alimentare globale. Spetta alla Russia smettere di bombardare i campi e i silos dell’Ucraina e di bloccare i porti del Mar Nero”, ha dichiarato Josep Borrell, Alto rappresentante Ue per la politica estera e di difesa.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram