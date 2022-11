Morelli a “Nova”: “Il governo è impegnato a 360 gradi per scongiurare il blocco dei cantieri”

Per quanto riguarda il pericolo di sospensione dei cantieri rispetto alle grandi opere legate al Pnrr, il governo “è impegnato a 360 gradi di fronte a una situazione che ci siamo trovati in corsa”. Lo spiega in un’intervista ad “Agenzia Nova” il viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli. “Non si poteva pensare a un aumento così alto del costo dei materiali e, dall’altra parte, alla crisi bellica, che come sappiamo ha messo letteralmente in ginocchio alcuni settori della filiera delle costruzioni. Penso ad esempio – prosegue Morelli – al settore delle ceramiche, di cui l’Italia è capitale mondiale, che purtroppo prima ha subito l’aumento dell’energia e oggi la carenza di materia prima. L’argilla – ricorda il viceministro – per la stragrande maggioranza arrivava dall’Ucraina e dalla Russia”. Secondo Morelli, è importante contribuire con finanziamenti importanti. “Il governo – sottolinea – in questi mesi ha lavorato perché ci fosse un fondo di 280 milioni di euro per sostenere l’aumento del costo dei materiali. Dall’altra parte, ha dato l’opportunità alle stazioni appaltanti di prevedere un finanziamento fino al 50 per cento di quei fondi che erano inseriti all’interno delle progettazioni, e quindi dei contratti per gli imprevisti per sostenere l’aumento dei materiali”.

“Inoltre – ricorda Morelli – le grandi stazioni appaltanti hanno la possibilità di aumentare il valore dei contratti, e quindi questo vale sia per i contratti in essere, sia per i contratti che devono essere firmati”. Più nel dettaglio, una partita importante per il Paese è senz’altro quella delle Olimpiadi del 2026 a Milano-Cortina. “Siamo in piena corsa”, assicura Morelli. “Purtroppo la fotografia della situazione ci dice che sono stati persi due anni: le Olimpiadi sono state assegnate all’Italia nel 2019, la società infrastrutture olimpica è stata costituita nei mesi scorsi”. “Sostanzialmente – spiega – da quando il governo Draghi si è insediato ed è stata assegnata una delega, è stata costituita la società, è stato trovato il management, sono stati individuati 324 milioni in più rispetto agli 1,1 miliardi già destinati alle Olimpiadi: circa 11 miliardi complessivi delle opere che daranno un nuovo lustro alle infrastrutture del Paese”. Secondo Morelli, le Olimpiadi vanno utilizzate “come biglietto da visita”, in modo da dare “un nuovo lustro all’Italia”. “Siamo in piena corsa – spiega – e devo riconoscere la grande unione che c’è con gli Enti locali: in particolare, con i sindaci di Cortina e Bormio, con le Province e con le Regioni, che hanno permesso che ci fosse questa grande manifestazione internazionale, mettendo di fatto inizialmente i soldi per iniziare questa grande esperienza, che è un’opportunità per tutto il Paese”. Proprio per contribuire al miglior risultato possibile delle grandi manifestazioni internazionali, mutuando quello che avviene per il Pnrr, “la nostra volontà – afferma il viceministro – è quella di dare un contributo vero ai Comuni” al centro delle grandi iniziative, “perché possano avere una squadra dedicata alla grande manifestazione”.

“Le grandi manifestazioni internazionali – ricorda – sono dei risultati che danno lustro all’Italia”, perché “richiamano non solo turisti, ma operatori economici e persone interessate. Sono dei biglietti da visita. Danno l’opportunità per far vedere quanto è bella la nostra Italia”. Ecco perché, secondo Morelli, è necessario mettere anche i piccoli Comuni nella condizione di dare il miglior lustro possibile al Paese. Questo, “lo facciamo dando l’opportunità di assumere a tempo determinato una piccola quota di funzionari e dipendenti, dedicati unicamente alla grande manifestazione. Pensare che il settore urbanistica” di un piccolo Comune “debba occuparsi della gestione normale, e contestualmente guardare ai progetti della grande manifestazione, è un po’ complicato e allora questa è la nostra indicazione”, spiega il viceministro. Interpellato sulle potenzialità dei fondi del Pnrr, Morelli afferma che per utilizzarli al meglio e per riconnettere il più possibile tutto il Paese “dobbiamo evitare che ancora una volta i ‘signor no’ abbiano ragione. Gli importantissimi investimenti legati all’alta velocità che arriverà fino a Reggio Calabria e poi la velocizzazione delle ferrovie nel Meridione, in Sicilia in particolare, hanno l’obiettivo di permettere ai cittadini siciliani e del Sud Italia di essere realmente connessi all’Europa. Però – sottolinea – nel settore della logistica c’è una regola d’oro: le rotture di carico sono un danno per tutti. Se si passa da un sistema di mobilità all’altro, perdendo del tempo, questo mette in crisi tutto il sistema della logistica”.

In questo caso, “c’è una rottura di carico” e “si chiama stretto di Messina“, spiega Morelli, secondo cui “sarebbe un peccato” perdere l’attuale “incredibile opportunità” per realizzare il Ponte. Ecco perché, “è doveroso realizzare il Ponte che permetterà alla Sicilia di essere quello che è: una grande piattaforma naturale dell’Europa verso il canale di Suez e verso l’Africa”, che nei prossimi decenni “sarà il continente in maggiore crescita”. Infine, soffermandosi sulla questione, sempre più attuale, delle infrastrutture necessarie per rendere l’Italia più autonoma a livello energetico, il viceministro evidenzia “la miopia dei decenni e degli anni scorsi” su questi temi, rispetto ai quali “i ‘signor no’ hanno di fatto impedito di avere una reale neutralità tecnologica anche sul fronte dell’energia. La crisi bellica russo-ucraina – osserva Morelli – ha dimostrato come il fatto di essere legati mani e piedi, non solo ad un Paese ma ad un sistema di produzione energetica, ci sta mettendo in grossissime difficoltà”. Proprio per questo, “il nostro obiettivo deve essere quello di guardare a quello che le tecnologie e il mercato ci offrono oggi. Innanzitutto, la possibilità, anche attraverso un riconoscimento europeo del gas come forma di transizione dell’opportunità di realizzare in tempi rapidi nuovi rigassificatori. Questo – spiega – per dare una risposta veloce ad un sistema economico che non può rischiare di fermarsi. Il nostro obiettivo, chiaramente, è quello di avere al momento della ripresa economica il massimo della squadra industriale schierata per poter ripartire con la ‘quinta’ marcia. Il pericolo – osserva – è che nella fase attuale alcune aziende vengano lasciate indietro e rischino di morire”. Ecco perché “la forza del governo Draghi deve essere quella di guardare con pragmatismo e buon senso a come dare il massimo della neutralità tecnologica, guardando a quelle che sono le fonti energetiche a disposizione”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram