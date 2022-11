Moratti: “Questo centrodestra non mi appartiene. Dal Pd nessun riscontro sui temi”

Letizia Moratti non si riconosce più “in questo centrodestra” e, pur avendo cercato il confronto con il Pd non ha ricevuto confronto. La candidata del Terzo Polo in Lombardia ha parlato ad “Agorà”, su Rai Tre. E lo ha fatto commentando lo stato dell’area politica da cui proviene, ovvero il centrodestra. “Ho iniziato a vedere un centrodestra che diventava una destra. Ho cominciato a non ritrovarmi più in questa in questa formazione e soprattutto ho visto che tanti problemi non venivano affrontati”, ha detto. “Mi sono sempre sentita una donna appartenente a una formazione, che è la mia attuale, liberale e popolare – ha rimarcato Moratti – . Questo centrodestra, che rispetto naturalmente, non corrisponde alla mia formazione che appunto, è liberale e popolare”.

Moratti ha ribadito: “Mi considero una donna del fare, un tecnico e una persona che è sempre stata chiamata a risolvere problemi. È stato così quando sono stata chiamata dai presidenti di Camera e Senato per occuparmi di una Rai che allora aveva un bilancio in deficit e che ho lasciato, dopo due anni, senza un bilancio in deficit”, ha concluso l’ex vicepresidente della Regione.

Con il Partito Democratico, ha argomentato Moratti, “ho cercato di impegnarmi in un confronto su temi che sono molto identitari per loro, come l’ambiente, il lavoro, la legalità, la sanità pubblica, ma purtroppo non sono riuscita ad avere un riscontro”. I temi elencati – ha continuato “rientrano tutti nel mio programma e, quindi, continuo a sperare che ci possa essere un’apertura”.

