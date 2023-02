Moody’s abbassa l’outlook del Perù da stabile a negativo a causa delle proteste

L’agenzia di valutazione del credito Moody’s ha abbassato l’outlook del Perù da Baa1 stabile a Baa1 negativo. Il cambiamento dell’outlook da stabile a negativo, si legge in un comunicato dell’agenzia, “riflette l’opinione di Moody’s secondo cui i rischi sociali e politici si sono intensificati minacciando, nei prossimi anni, un deterioramento della coesione istituzionale, della governabilità e dell’efficacia delle politiche e della forza economica dei governi successivi”. Per l’agenzia di rating i disordini sociali seguiti alla rimozione dell’ex presidente Pedro Castillo, insieme ai rischi politici associati, minacciano di indebolire la forza delle istituzioni e della governance del Perù, e in particolare la governabilità e l’efficacia politica nel lungo termine. Le persistenti perturbazioni politiche e sociali, recita il comunicato, “rischiano di erodere ulteriormente gli investimenti, con conseguenze negative per la forza economica”.

Il Perù si trova in una profonda crisi politica dal 7 dicembre scorso, giorno in cui l’ex presidente Pedro Castillo ha annunciato lo scioglimento del Parlamento e un governo di emergenza nazionale nel giorno in cui il Congresso si riuniva per votare la terza mozione di impeachment nei suoi confronti. I deputati, riuniti in emergenza, hanno quindi approvato la mozione e, nelle ore in cui Castillo veniva arrestato, proclamato la vice, Dina Boluarte, come nuova presidente. Da allora decine di migliaia di persone sono scese in piazza chiedendo nuove elezioni, le dimissioni di Boluarte e la scarcerazione di Castillo. Le proteste hanno sin qui causato la morte di 48 persone, tra cui un agente di polizia. Altre 10 persone, tra cui un bambino di un anno, sono morte in incidenti legati ai numerosi blocchi stradali messi in piedi dai manifestanti.

Le proteste e i prolungati blocchi stradali stanno provocando ripercussioni sul fronte economico. La società mineraria cinese Mmg, che gestisce il giacimento di rame Las Bambas, nel sud del Perù, ha annunciato che fermerà le operazioni dal 1 febbraio a causa delle proteste in corso nel Paese. A seguito delle interruzioni del trasporto, si legge in un comunicato, la società è stata costretta a un progressivo rallentamento delle sue operazioni a Las Bambas a causa di una carenza di forniture critiche. Il giacimento produce circa il 2 per cento del rame prodotto a livello mondiale.

