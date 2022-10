Monza: smantellata banda che assaltava i “caveaux del lusso”, nove arresti

Dalle prime ore dell’alba, nelle province di Monza Brianza, Milano, Lecco, Bergamo e Piacenza, militari del Comando Provinciale di Monza Brianza, coadiuvati dai Comandi Arma territorialmente competenti, hanno arrestato nove cittadini romeni ritenuti responsabili di furti di consistenti quantitativi di capi di abbigliamento ed accessori di marchi prestigiosi. Le indagini, coordinate dal Procuratore Aggiunto Dott.ssa Manuela Massenz della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, hanno avuto inizio nel novembre 2021 a seguito di un ingente furto per un valore stimato di oltre 350 mila euro e ulteriori danni strutturali di 20mila euro ala ditta MA.BI di San Daniele del Friuli (Ud), che cura la fase di “controllo qualità” delle produzioni per conto di noti marchi della moda.

Dalle verifiche effettuate analizzando le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza installate nei pressi del luogo di commissione oggetto di furto, è stato possibile rilevare come i malviventi avessero raggiunto la sede della società con veicoli rubati nel corso delle ore precedenti nei comuni di San Daniele del Friuli (UD), Dignano (UD), Sesto al Reghena (PN) e San Vito al Tagliamento (PN). L’organizzazione criminale aveva base operativa nella provincia di Monza Brianza e, per garantirsi la via di fuga, erano soliti bloccare le principali vie di accesso ai magazzini e caveaux oggetto di furti posizionando veicoli rubati e incendiando pneumatici in mezzo alle principali arterie stradali ostacolando di fatto l’accesso da parte delle forze dell’ordine.

I nove, inoltre, utilizzavano autovetture rubate (Noè hanno rubate 75 per i vari colpi messi a segno) come “ariete” per forzare i cancelli di ingresso, all’interno dei quali era custodita la merce di valore, spesso di marche famose e di lusso. La merce rubata, in attesa di essere venduta, veniva custodita dal proprietario di un’autofficina di Paderno Dugnano (MI) che veniva pagato duemila euro come compenso per la custodia. I criminali pianificavano nel dettaglio ogni attività, attribuendo un compito ben preciso a ciascuno. Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di accertare la responsabilità del gruppo in 11 assalti presso altrettanti depositi di marchi “griffati” (tra tentati e consumati) con un profitto di circa un milione di euro, commessi nell’arco di soli tre mesi in tutto il Nord Italia.

La Tenenza di Paderno Dugnano (MI) ieri ha deferito in stato di libertà per ricettazione il custode della merce rubata; Nella circostanza i militari, su segnalazione del dipendente Nucleo Investigativo, hanno trovato e riconsegnato al legittimo proprietario 345 borse in pelle nuove, rubate nella notte del 13 Aprile in una pelletteria di Reggello (FI).

