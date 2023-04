Monza: il ritratto di Mattarella realizzato da una ragazza autistica

Beatrice Tassone è una delle ragazze presenti all’inaugurazione di “PizzAut”, che oggi firmerà il contratto per lavorare nella nuova sede della Onlus a Monza, assunta da Coop Lombardia. La giovane realizzerà anche un fumetto per raccontare l’autismo agli altri. “Sono molto emozionata per oggi perché lavorare qui sarà un passo in più verso l’indipendenza, perché avere un lavoro e poter contribuire a essere più autonoma è importante. Non ho ancora avuto esperienza in questo campo – ha spiegato – ma sto facendo un corso”. La giovane 18enne autistica è anche albina, ipovedente, ma nonostante questo molto brava a disegnare e ha realizzato un ritratto del Presidente della Repubblica, che gli consegnerà al suo arrivo prima del taglio del nastro.

