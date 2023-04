Montenegro: ballottaggio tra Djukanovic e Milatovic alle elezioni presidenziali

Oggi in Montenegro, dalle 7 alle 20, saranno aperte le urne per le elezioni presidenziali. Un totale di 542.154 cittadini sono chiamati al voto per decidere chi sarà il nuovo presidente del Paese balcanico per i prossimi cinque anni. A sfidarsi al ballottaggio sono il candidato del Partito democratico dei socialisti (Dps) nonché attuale presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, e lo sfidante Jakov Milatovic, del Movimento Europe Now (Pes). I due sono risultati i vincitori del primo turno tenutosi il 19 marzo: Djukanovic con il 35,3 per cento delle preferenze, Milatovic con il 28,9 per cento. Secondo la stampa locale, per la prima volta dopo quasi tre decenni di incontrastato dominio, c’è la reale possibilità che al ballottaggio di domenica l’attuale presidente venga sconfitto. Per Djukanovic, in caso di vittoria, sarebbe il terzo incarico come presidente, dopo quello di premier che ha già ricoperto per quattro mandati dall’inizio degli anni novanta.

Nei comizi dei giorni scorsi Djukanovic si è detto anche questa volta “sicuro di vincere” al ballottaggio grazie “all’ampio serbatoio di sostegno” rappresentato dalla numerosa diaspora montenegrina all’estero. “Potrò contare su non meno di 40 mila nuovi voti della diaspora e delle minoranze”, ha detto Djukanovic. A tal proposito il presidente del Consiglio di amministrazione della compagnia statale “Airports of Montenegro”, Eldin Dobardzic, ha affermato che per il fine settimana sono stati annunciati “10 voli charter dal Lussemburgo e dalla Polonia”. L’attuale presidente montenegrino ha sottolineato che al ballottaggio presidenziale “si decide se il Montenegro sarà una provincia della Grande Serbia o uno Stato europeo”. “In queste elezioni si deciderà se il Montenegro sarà una provincia della Grande Serbia o se continuerà il percorso intrapreso, per svilupparsi ulteriormente come uno Stato europeo organizzato”, ha detto Djukanovic. Secondo lui, infatti, il rivale Milatovic, così come gli altri avversari politici, concorrono come parte della piattaforma che sostiene la “Grande Serbia”. Djukanovic ha anche sostenuto che Milatovic ha il sostegno del leader del partito radicale serbo (Srs), Vojislav Seselj.

L’attuale presidente montenegrino ha rimarcato in un altro intervento che durante gli ultimi due anni il Paese “non è stato solo fermato sulla sua strada verso il percorso europeo”, ma “si è scavata una voragine enorme tra Podgorica e l’Unione” e che i due anni precedenti “sono stati anni di stagnazione e questo deve finire”, perché il Montenegro “non deve far parte di società che ristagnano o regrediscono”. Djukanovic ha ricevuto ufficialmente il sostegno del partito Socialdemocratico (Sdp), del Partito liberale (Lp) e dei Socialdemocratici (Sd). Anche il rivale Milatovic si è detto “convinto” della propria vittoria al ballottaggio di domenica.

Milatovic ha detto di contare sul voto degli elettori degli altri partiti rimasti fuori dalla corsa – Fronte Democratico (Df), Democratici, Montenegro Unito – e sull’appoggio del movimento civico Ura del premier Dritan Abazovic. Milanovic ha poi aggiunto di contare “anche su buona parte dei voti degli elettori del partito di Djukanovic (Dps) e su quelli del partito Socialdemocratico (Sdp)”. Secondo i media locali, la sua candidatura nelle ultime ore ha ricevuto inoltre il sostegno di un folto gruppo di attivisti e professori universitari. Al voto alle elezioni presidenziali di oggi si decide, sempre secondo Milatovic, “se voltare le spalle al passato e fare un passo verso il futuro”. Il leader del Pes ha sottolineato che il 2 aprile è “un giorno storico” per il Montenegro in cui “la politica di divisione, il servilismo e tutte le cose degli ultimi 30 anni diventeranno passato e si aprirà uno sviluppo economico ed europeo” per il Paese. Milatovic ha infine detto che Djukanovic “non ha fatto nulla in questi tre decenni, tranne saccheggiare lo Stato e la società, per arricchire sé stesso e un piccolo gruppo intorno a lui”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram