Montenegro: azzerata l’Iva sul pane fino al 31 dicembre 2022

Il governo del Montenegro ha accettato la proposta del gruppo parlamentare dei Socialdemocratici (Sd) di azzerare l’Iva sul commercio del pane e di esentare le importazioni dalla stessa aliquota fino al 31 dicembre di quest’anno. Nelle motivazioni fornite dall’esecutivo si legge che l’aggressione della Russia contro l’Ucraina ha avuto un impatto molto negativo sull’andamento economico in Europa, principalmente legato all’instabilità del mercato e all’aumento dei prezzi, in particolare dei generi alimentari di base. “Le conseguenze di tali tendenze economiche negative sono molto presenti in Montenegro, in quanto piccola economia aperta e fortemente dipendente dalle importazioni; il Paese ha visto un drastico aumento dei prezzi di alcuni prodotti alimentari, che in alcuni casi sono saliti fino al 75 per cento, e un andamento simile è previsto anche nel periodo successivo”, si legge inoltre nel documento.

