Monte dei Paschi di Siena, la più antica banca del mondo, rialza la testa chiudendo il primo trimestre 2023 con un utile netto pari a 236 milioni di euro, in aumento del 51,3 per cento rispetto ai 156 milioni del trimestre precedente e in forte miglioramento sull’anno (10 milioni di euro al 31 marzo 2022). Al 31 marzo 2023, il gruppo ha realizzato ricavi complessivi per 879 milioni di euro, in aumento dell’11,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi del primo trimestre 2023 registrano una crescita anche rispetto al trimestre precedente (+4,8 per cento), trainati dal margine di interesse (+1,2 per cento) e, soprattutto, dalle commissioni nette (+7,3 per cento), spiega una nota. “I risultati del primo trimestre 2023 – si legge in una nota – confermano il nuovo posizionamento della banca, capace di generare una profittabilità sostenibile con un miglioramento della performance operativa, grazie ai risultati già raggiunti nell’implementazione del piano industriale 2022-2026”. Mps “è tornata in ottima forma”, i risultati ottenuti “sono concreti”, ha detto l’Amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, in conference call con gli analisti sui risultati del primo trimestre.

Interpellato da “Agenzia Nova” sui risultati della Banca nel primo trimestre, il professor Carlo Pelanda, economista, accademico e politologo, ha spiegato che Banca Monte dei Paschi di Siena ha rialzato la testa “già da qualche mese”. Secondo Pelanda, Banca Mps ha intrapreso “un’impostazione orientata alla sostenibilità con profitto” e quindi “sta uscendo da tutti i guai che ha avuto”. “C’è una buona gestione, il personale di Mps – che ha una tradizione di banca del territorio – ha ottime competenze: c’è una base di qualità che non è stata persa dalle situazioni di stress che ha avuto la banca”, ha sottolineato l’economista, che ha aggiunto: “Ci sono degli elementi per renderla attraente per un investitore”. In merito a una possibile ripresa di un profilo stand-alone o a una futura vendita, “sicuramente quello che si pensava tempo fa, ovvero che questa banca sarebbe andata via a sconto, adesso non è più così”, ha precisato Pelanda, che ha sintetizzato: “Un valore importante italiano è stato difeso”. Il professore ritiene che l’ottima performance di Mps nel primo trimestre sarà replicata nei mesi successivi: “Tutto il sistema bancario sta guadagnando con il rialzo dei tassi, combinato con l’inflazione. Lo scenario del sistema bancario italiano è positivo, un po’ meno per l’economia reale”.

