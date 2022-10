Montaruli (Fd’I) a Nova: “Con governo politico priorità al caro energia con tetto al prezzo del gas”

Credo che sia una priorità che l’Italia faccia tutto il possibile per ottenere il tetto al prezzo del gas e attuare lo svincolo del prezzo del gas da quello dell’energia elettrica. Lo ha affermato ad ‘Agenzia Nova‘ la deputata Piemontese di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli, recentemente rieletta nel collegio di Torino Nord.

Giorgia Meloni ha ribadito più volte, anche di recente, l’opportunità offerta da un ‘governo politico’. In questo senso, quali saranno le prime mosse di inizio legislatura per rompere con il recente passato, spesso occupato da figure tecniche?

Quelle che abbiamo indicato nel programma. I governi politici sono tali perché hanno a capo persone che vengono da un percorso politico e che sono state elette sulla base delle proposte effettuate non solo in campagna elettorale ma già da prima. Ora il tema centrale da affrontare sarà sicuramente quello del caro energia.

Quali sono le principali istanze del territorio che porterete come gruppo Piemontese?

Prima di tutto devono ancora arrivare i fondi per la Regione Piemonte destinati al welfare. Il mio avversario Stefano Lepri aveva detto che erano stati sbloccati, ma in Regione non vi è notizia a quanto mi risulta. Iniziamo a fare l’ordinario e faremo lo straordinario anche per Torino e il Piemonte. Certamente per Torino dobbiamo affrontare seriamente il tema della sicurezza trascurato per troppi anni è degenerato in alcuni quartieri. Il punto centrale però, per rilanciare Torino, è quello di porla al centro della politica. Se la nostra città in questi anni ha visto fuggire delle occasioni è stato per responsabilità di amministrazioni locali incapaci, ma anche di una classe dirigente che a Roma aveva poco interesse a valorizzarla. Lavoreremo perché questo scenario possa realmente cambiare ora.

Tra Torino e il Piemonte, nonostante le differenze di colore politico, si sta cercando di collaborare per il territorio. Pensate di seguire la stessa linea di pensiero anche in Parlamento con le opposizioni e nel rapporto con le giunte di colore politico diverso come Torino?

Dipende le opposizioni che lavoro faranno. se vorranno unirsi a noi in battaglie per la difesa del nostro territorio ben volentieri. D’altra parte noi stessi abbiamo cercato in questa legislatura di pensare prima agli interessi di Torino e del Piemonte. Un esempio per tutti è stato quello del centro di intelligenza artificiale, unico nel capoluogo piemontese. Lo abbiamo sostenuto fin dall’inizio se poi si è trasformato in altro è stato responsabilità di chi ha governato purtroppo.

Tra due anni ci saranno le elezioni regionali in Piemonte. Puntate al motto ‘squadra che vince non si cambia’ provando a ricandidare Cirio, oppure state vagliando delle alternative?

L’argomento al momento non è in discussione. Cirio e la sua giunta, grazie all’impegno anche dei nostri assessori, stanno lavorando bene. Ogni eventuale ulteriore valutazione è prematura e non può prescindere peraltro dal diretto interessato.

