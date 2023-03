Molteni: “Chi mette in discussione l’operato della Guardia costiera offende l’Italia”

"Gli usi strumentali da parte della sinistra italiana non fanno bene al Paese, soprattutto dinanzi a tragedie come quella di Crotone. Il ministro Piantedosi è stimato e apprezzato, non solo dalla Lega ma da tutto il governo"

Il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, è netto: “La Guardia costiera è un’eccellenza italiana e chi mette in discussione l’operato e la funzionalità offende la dignità della Guardia costiera e la dignità dell’Italia”. A “Radio Anch’io” su Radio1 Rai, Molteni parla del naufragio di Cutro. “Gli usi strumentali da parte della sinistra italiana non fanno bene al Paese, soprattutto dinanzi a tragedie come quella di Crotone. Il ministro Piantedosi è stimato e apprezzato, non solo dalla Lega ma da tutto il governo. Il 7 il ministro Piantedosi sarà in Aula e si aprirà a un confronto con il Parlamento”.

Il sottosegretario leghista parla del fenomeno migratori e delle soluzioni per evitare le tragedie come quella avvenuta sulle coste calabresi: “Negli ultimi dieci anni sono oltre 25 mila i morti nel Mediterraneo e la politica secondo me, al di là delle polemiche, deve ragionare su quelle che possono essere le soluzioni nell’ambito nazionale e in ambito comunitario per evitare la morte del mare. Meno partenze significa meno sbarchi e meno morti. La prima persona che responsabilmente è intervenuta nella giornata di domenica a Crotone, subito dopo la tragedia, è stato il ministro dell’interno, come giusto che fosse, garantendo la presenza dello Stato e del governo. Ieri poi, il presidente Mattarella ha rappresentato tutti gli italiani. Lavoriamo a un doppio binario: contrasto senza se e senza ma all’immigrazione illegale, non possono essere gli scafisti a selezionare chi entra chi esce dal nostro Paese; valorizzazione delle modalità d’ingresso legali del nostro Paese. Il governo ha fatto un decreto flussi da 82.700 quote, tarato sui bisogni e sulle necessità del mercato. Penso a quote premiali ai Paesi di partenza e transito in cambio di rimpatri”.

