Minniti: “Dalla guerra in Ucraina il Mediterraneo ha ritrovato una sua straordinaria centralità”

Dalla guerra in Ucraina il Mediterraneo ha ritrovato una sua straordinaria centralità. Lo ha detto Marco Minniti, presidente della Fondazione Med-Or, nel suo intervento al Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “Non era scontato per una ragione semplicissima, perché a un certo punto c’era stata una narrazione secondo cui il Mediterraneo fosse un mare chiuso e regionale e che la partita vera sui dissidi del mondo si giocava altrove”, ha detto Minniti. “Poi c’è stato il 24 febbraio dello scorso anno, la guerra in Ucraina. C’è un filo rosso che collega quella guerra al Mediterraneo provocando tre gigantesche onde d’urto: quella energetica che si è espansa in tutto il mondo”, ha detto Minniti. “La seconda è la crisi alimentare e umanitaria, basti solo pensare a quello che potrebbe avvenire nelle prossime settimane e mesi. Di fronte a 10 milioni di profughi che scappavano dall’Ucraina l’Europa ha messo in campo una grande prova di solidarietà”, ha aggiunto il presidente di Med-Or. “Infine c’è un tema che riguarda la sicurezza globale del pianeta: l’Africa è uno dei principali incubatori del terrorismo internazionale. Se queste tre gigantesche onde d’urto partite dall’Ucraina si riflettono nel mondo, hanno nel Mediterraneo hanno un punto di espansione e soluzione”, ha detto Minniti

E’ necessario aprire una discussione con l’Europa per far comprendere che un pezzo significativo del futuro del mondo si gioca nel Mediterraneo, ha aggiunto Minniti. “Se l’Europa vuole pensare al suo futuro deve comprendere che se l’Africa starà bene, l’Europa starà bene”, ha detto Minniti. “Al fianco al tema degli investimenti europei in Africa c’è il tema della soggettività geopolitica del Mediterraneo: con certi Paesi non basta solo la cooperazione economica, questi Paesi vanno cercando un ruolo nel nuovo ordine mondiale. Non si accontentano di avere un punto in più di Pil. Vogliono un riconoscimento e un ruolo”, ha detto Minniti. “L’Europa deve comprendere che per stabilizzare il pianeta abbiamo bisogno certamente degli Stati Uniti, prima potenza militare mondiale, e anche della Cina, e dell’India, prima potenza demografica del mondo”, ha spiegato. “E’ giunto il momento in cui l’Europa abbia il ruolo di chi mette insieme visioni e culture differenti dentro un progetto: costruire un nuovo assetto del pianeta”, ha detto Minniti.

Minniti ha poi aggiunto che la partita aperta con la guerra in Ucraina ha una via obbligata: una pace stabile e duratura ha bisogno di un nuovo ordine mondiale. “Sino a che ci sarà un ordine caotico come questo è difficile pensare a un orizzonte di pace. E non è possibile pensare a questo nuovo ordine senza il Sud del mondo. E l’Italia e l’Europa non possono lasciare il Sud del mondo nelle mani di Russia e Cina”, ha aggiunto Minniti.

