Ministro dell’Energia romeno: “Il mercato del gas naturale è stato manipolato da Gazprom”

Il mercato del gas naturale è stato manipolato dalla società statale russa Gazprom. Lo ha detto il ministro dell’Energia romeno, Virgil Popescu, all’emittente televisiva “Digi 24. “Finché l’Europa dipenderà dal gas russo, i prezzi non torneranno al livello del 2021”, ha detto il ministro. “E’ una cosa mai vista. Il prezzo del gas è aumentato dell’85 per cento. La crescita è iniziata nell’ultima fase dello scorso anno, da settembre. Improvvisamente il gas russo ha cominciato a salire, condizionando l’intero mercato. Io ho sempre detto che questo non è stato certamente un caso, il fatto che i russi abbiano ridotto le consegne in Europa, il fatto che non hanno integrato la domanda, non hanno integrato le forniture di gas, hanno reindirizzato molto gas in Asia”, ha detto il ministro. “Penso che sia stato progettato specificamente per aumentare il prezzo, per creare un problema per l’Europa, come prima fase della guerra in Ucraina. Giusto per creare un problema per l’Europa, per tenerla occupata”, ha aggiunto Popescu. “Credo che l’intera Europa non dipenderà più dal gas russo prima del 2026-27 perché è già una politica chiara, a livello europeo, una riduzione accelerata della dipendenza dal gas russo”, ha affermato il ministro Popescu. “Sono convinto che il gas rumeno diventerà più economico quando avremo più gas di quello che possiamo consumare. Le regole del mercato sono semplici: maggiore è l’offerta rispetto alla domanda, minore è il prezzo del gas. Il mercato è stato chiaramente manipolato, secondo me, da Gazprom. Non c’è abbastanza gas sul mercato al momento, e il mercato è molto sensibile e reagisce a tutto ciò che accade. Finché dipendiamo dal gas russo, non credo che il prezzo raggiungerà il livello del 2021”, ha aggiunto Popescu.

