Ministro della Difesa giapponese: “Missili cinesi atterrati nella nostra Zona economica speciale”

Missili balistici lanciati dalla Cina sono atterrati per la prima volta nella Zona economica esclusiva (Zee) del Giappone. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa giapponese, Nobuo Kishi. “Si ritiene che cinque dei nove missili balistici lanciati dalla Cina siano atterrati all’interno della Zee giapponese”, ha detto Kishi in un briefing con la stampa tenuto mentre sono in corso le imponenti esercitazioni militari cinesi nelle acque intorno a Taiwan in risposta alla visita sull’isola della speaker della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi. In precedenza il ministero della Difesa di Taiwan aveva riferito che l’esercito cinese ha lanciato missili nei pressi delle isole Matsu, situate nello Stretto di Taiwan, aggiungendo che le truppe di stanza sulle isole continueranno a migliorare il loro livello di allerta. Secondo quanto riferito da fonti locali, i missili erano diretti verso le acque al largo delle coste nord-orientali di Taiwan.

La notizia giunge dopo che nelle scorse ore la Cina ha destinato all’esercitazione militare in corso nello Stretto di Taiwan una settima zona attorno all’isola, al largo della costa orientale. Lo ha reso noto l’Ufficio marittimo e portuale di Taipei, secondo cui le manovre in tale area proseguiranno per un giorno in più, ovvero fino all’8 agosto. Nelle sei zone già indicate da Pechino, le esercitazioni andranno avanti da oggi fino al 7 agosto. L’ufficio taiwanese ha invitato tutte le imbarcazioni a evitare l’area delle esercitazioni e a navigare con cautela in tutte le acque intorno all’isola. Il porto più vicino alla nuova zona di esercitazioni e quello di Hualien, a circa 130 chilometri di distanza. La decisione di Pechino non dovrebbe invece avere implicazioni sul traffico aereo, come dichiarato oggi dal ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni Wang Kwo-tsai.

Le forze armate cinesi hanno lanciato diversi missili balistici Dongfeng nelle acque attorno all’isola di Taiwan, in occasione della prima giornata di esercitazioni a fuoco vivo annunciate da Pechino in risposta alla visita a Taipei della presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, conclusa nella giornata di ieri, 3 agosto. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Taipei, secondo cui i proiettili sono caduti al largo delle coste nord-orientali e sud-occidentali dell’isola a partire dalle 13:56 ora locale, le 7:56 in Italia. Diversi aerei e navi militari cinesi hanno oltrepassato la linea mediana dello Stretto di Taiwan già dalla scorsa notte, con incursioni brevi ma frequenti. Il ministero della Difesa di Taiwan ha inoltre annunciato stamattina che velivoli non identificati – probabilmente droni – hanno sorvolato nella notte l’area di Kinmen, un piccolo arcipelago controllato da Taiwan. Secondo il ministero, le forze di difesa taiwanesi hanno lanciato bengala per respingere i velivoli. LIl maggiore generale Chang Zone-sung, del Comando dell’esercito taiwanese per la difesa di Kinmen, ha dichiarato che due droni da guerra cinesi in formazione hanno sorvolato l’area dell’arcipelago due volte attorno alle ore 21:00 e 22:00 di ieri. “Abbiamo immediatamente lanciato bengala a titolo di avvertimento e spingerli a invertire la rotta. Sono tornati, sono entrati nella nostra area riservata e li abbiamo dispersi”, ha dichiarato l’ufficiale. L’arcipelago di Kinmen, pesantemente fortificato, si trova poco al largo della costa sud-orientale della Cina, al largo della città di Xiamen.

La presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha lasciato ieri l’isola di Taiwan dopo una visita durata meno di 24 ore, destinata tuttavia a segnare in maniera significativa il futuro delle relazioni tra Usa e Cina e, forse, a modificare lo scenario regionale. La leader democratica, giunta a Taipei nella serata di martedì 2 agosto alla guida di una delegazione composta da cinque rappresentanti del suo stesso partito, ha portato a Taiwan un messaggio di “impegno a difesa della democrazia”, ribadito ieri in occasione dell’incontro con la presidente Tsai Ing-wen, il momento più atteso della visita. Le due hanno avuto un colloquio a porte chiuse di 30 minuti, a seguito del quale hanno rilasciato dichiarazioni alla stampa. Pelosi ha spiegato nell’occasione di esser giunta sull’isola per “chiarire in maniera inequivocabile” che gli Stati Uniti non abbandoneranno l’impegno nei confronti di Taiwan. “Abbiamo costruito un fiorente partenariato basato sui nostri comuni valori di governo e sulla determinazione a tutelare gli interessi di sicurezza reciproci nella regione e a livello globale”, ha detto la presidente della Camera Usa. Pelosi ha fatto eco al presidente degli Stati Uniti Joe Biden, affermando che “la determinazione degli Stati Uniti a preservare la democrazia a Taiwan e in tutto il mondo resta ferrea”.

Le poche ore trascorse dalla leader democratica statunitense a Taiwan sono, in ogni caso, destinate a lasciare lunghi strascichi. La tensione nello Stretto resta altissima. La Cina, che già aveva ammassato nei giorni scorsi mezzi e truppe nella vicina provincia del Fujian, ha annunciato martedì esercitazioni a fuoco vivo in sei aree attorno all’isola che, in parte, includono anche settori delle acque territoriali taiwanesi, in alcuni casi spingendosi fino a circa 15 chilometri dalla costa. Le manovre militari cinesi non si erano mai spinte così in profondità nello Stretto, nemmeno in occasione della crisi a cavallo tra il 1995 e il 1996. All’epoca, la Cina lanciò missili nelle acque attorno all’isola per segnalare la propria irritazione nei confronti dell’allora presidente taiwanese Li Teng-hui, che si era recato in visita negli Stati Uniti allora guidati dal presidente Bill Clinton.

Rispetto agli anni Novanta, tuttavia, la Cina ha forze armate enormemente più potenti e minacciose, e sotto la presidenza di Xi Jinping non fa mistero d’essere disposta a ricorrere a un intervento militare per riportare l’isola di Taiwan sotto il proprio controllo. Anche per questo la Difesa di Taipei ha subito sottolineato di non voler esacerbare ulteriormente la situazione, pur definendo le esercitazioni militari cinesi “un blocco” e “un pericolo per la navigazione internazionale e la sicurezza regionale”. “Difenderemo risolutamente la sovranità nazionale e contrasteremo ogni aggressione. Rafforzeremo la nostra vigilanza con un’attitudine razionale, che non porterà a un conflitto”, ha assicurato il portavoce del ministero della Difesa di Taipei, generale Sun Li-fang. Taiwan ha anche il problema di trovare rotte aeree alternative per evitare le zone destinate alle esercitazioni cinesi, che si protrarranno fino a domenica e che saranno seguite da ulteriori manovre nel Mar Cinese Meridionale. A questo proposito, riporta l’agenzia di stampa ufficiale “Cna”, sono in corso colloqui con il Giappone e con le Filippine.

La risposta cinese potrebbe non esser tutta qui. Il quotidiano “South China Morning Post”, edito a Hong Kong, riferisce della possibilità che Pechino possa decidere d’inviare aerei militari e droni a sorvolare lo spazio aereo di Taiwan, una mossa che non avrebbe precedenti. I caccia della Repubblica popolare, infatti, si limitano a sorvolare quotidianamente la Zona d’identificazione della difesa aerea (Adiz) di Taipei, che è più estesa dello spazio aereo nazionale. In questo caso, la possibilità di un incidente sarebbe molto alta. La Cina si è mossa anche per intensificare la pressione economica su Taiwan. Il ministero del Commercio ha sospeso le esportazioni verso l’isola di sabbia naturale, usata per le costruzioni e per il cemento. Le autorità di Pechino hanno anche fermato l’importazione di frutta, ufficialmente a causa di “residui di pesticidi” rinvenuti in alcuni prodotti a giugno. Va ricordato che la Cina è il primo importatore di prodotti agricoli e alimentari di Taiwan. Infine, la Repubblica popolare ha promesso “azioni disciplinari” nei confronti di due fondazioni taiwanesi che, afferma, “si sono impegnate aggressivamente in attività separatiste e indipendentiste”.

È tuttavia soprattutto agli Stati Uniti che la Cina rivolge la propria irritazione. Le vaghe minacce dei giorni scorsi sono proseguite anche ieri, quando dalla Cambogia il ministro degli Esteri Wang Yi ha ribadito che “chi offende la Cina sarà punito”. Il capo della diplomazia di Pechino ha definito la visita a Taipei “una farsa totale”. “Queste azioni perverse non altereranno il consenso internazionale sul principio della Cina unica, né la tendenza storica che porterà Taiwan a tornare alla madre patria”, ha aggiunto Wang. Al di là della protesta formale presentata da Pechino, c’è tuttavia ancora da capire in cosa consisterà, concretamente, la risposta cinese alla visita di Pelosi. E una risposta dovrà necessariamente esserci, sia per scongiurare che l’esempio della presidente della Camera dei rappresentanti Usa possa presto essere seguito da altri leader stranieri (come auspicato dalla stessa Pelosi), sia per consentire al presidente cinese Xi Jinping di preservare la propria immagine in vista del Congresso del Partito comunista, in programma a ottobre.

Alcune rare voci interne alla Cina già esprimono insoddisfazione per l’apparente inazione dei vertici di Pechino a fronte della visita di Pelosi a Taiwan. Tra questi vi è Hu Xijin, ex direttore del “Global Times”. “Pelosi è atterrata, i nostri sforzi diplomatici e la nostra battaglia d’opinione non sono serviti a fermarla. La gente è delusa, questo è normale. Alcune persone stanno imprecando, anche questo è normale. Qualcuno mi usa per sfogarsi, e devo accettarlo”, ha scritto Hu su Weibo, il Twitter cinese. Anche la portavoce del ministero degli Esteri, Hua Chunying, ha ammesso in conferenza stampa che quella scorsa è stata “una notte insonne” per molti, ma ha promesso che gli Stati Uniti e Taiwan “avvertiranno gradualmente ma persistentemente le contromisure”. “Abbiamo chiarito che faremo tutto il necessario per difendere fermamente la sovranità e l’integrità della Cina. Faremo quel che abbiamo detto. Per favore, abbiate pazienza”, ha quindi aggiunto.

