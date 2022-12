Ministra degli Esteri norvegese: “Accordo con Usa non comporta cambiamenti in partecipazione parlamento”

La stessa questione, ha rilevato la ministra, vale per i doveri del governo di fornire informazioni ai deputati e in generale alla funzione di controllo dello Storting, "senza cambiamenti significativi rispetto a quella che è stata, e continuerà ad essere, prassi generale per quanto riguarda le forze alleate in visita" in Norvegia

Il nuovo accordo di difesa tra la Norvegia e gli Stati Uniti non comporta cambiamenti significativi nella partecipazione del Parlamento di Oslo, lo Storting, alla politica di sicurezza nazionale. Lo ha affermato la ministra degli Esteri norvegese, Anniken Huitfeld. La stessa questione, ha rilevato la ministra, vale per i doveri del governo di fornire informazioni ai deputati e in generale alla funzione di controllo dello Storting, “senza cambiamenti significativi rispetto a quella che è stata, e continuerà ad essere, prassi generale per quanto riguarda le forze alleate in visita” in Norvegia.

