Milano, Sala: “Serve una stagione delle riforme veramente riformista”

Questo Paese deve liberarsi di una serie di paure, visto che “siamo il Paese che per paura che tutti rubino abbiamo dieci volte le regole di Francia e Germania”. Senza una “stagione delle riforme veramente riformista, rimarremo bloccati dall’avere dieci volte le regole francesi e tedesche”. È questo il messaggio che il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha voluto lasciare intervenendo da remoto a Tech Emotion, summit internazionale a tema innovazione organizzato dal Corriere della Sera. “Io penso – ha aggiunto Sala – che molto dipende dalla politica. Quando parla la politica in questo momento storico alla fine deve dire che ha anche una speranza per la gente, e deve saper coniugare l’immediato con una visione di lungo termine. Noi (a Milano) abbiamo fatto l’Expo e avevamo paura all’inizio. Abbiamo perso l’Ema (Agenzia europea per i medicinali) per un soffio ma poi ci siamo avvicinati alle olimpiadi e abbiamo vinto. Ora stiamo lottando per avere il Tribunale dei brevetti. Questo modello è destinato a rimanere unico per Milano? Non penso. Però riflettiamo sul fatto che l’innovazione non è solo tecnologia, è un modo d’essere. Noi ce la possiamo fare, abbiamo tutto”.

