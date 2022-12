Milano, Sala: “Darò il mio contributo alla campagna elettorale”

Alla campagna elettorale “io darò il mio contributo a partire da stasera con Cottarelli. Il mio contributo è spiegare che quello che sta facendo Milano è difficile da replicare, ma non impossibile”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante un punto stampa tenuto con il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, al termine del loro incontro a Palazzo Marino.

Il sindaco di Milano ha anche evidenziato come “l’indice di fiducia delle aziende che si misura in una scala che va da – 100 a + 100 in questo momento, che apparentemente è tutto negativo, è + 41. Non siamo un Paese da buttar via, siamo un Paese con un mondo imprenditoriale forte, ma c’è anche una tensione sociale che è altrettanto forte”.







