Milano: ruba un portafoglio e ferisce due persone, arrestato ventiduenne

Nella serata di ieri, a Milano, in Piazza Duca D’Aosta, i carabinieri del nucleo radiomobile e della compagnia Milano Duomo, unitamente a personale del 3º Reggimento “Lombardia”, hanno arrestato per rapina e lesioni aggravate un marocchino classe 2000, in Italia senza fissa dimora, incensurato, irregolare sul territorio nazionale. Il soggetto, dopo aver avvicinato con una scusa un egiziano di 19 anni, cittadino statunitense, gli ha prima sottratto il portafoglio contenente 300€ e 100$ e, successivamente, lo ha colpito con un pugno al volto per poi darsi alla fuga. L’accaduto è stato notato da due cittadini senegalesi, entrambi regolari sul territorio nazionale, i quali hanno subito inseguito l’uomo che ha reagito raccogliendo da terra un coccio di bottiglia. I due ragazzi senegalesi sono stati colpiti con due fendenti all’addome e al polso sinistro.

L’intervento dei militari, in servizio nella zona, ha consentito di fermare il ladro, recuperando una parte della refurtiva, che è stata restituita al proprietario. I due senegalesi, a seguito delle ferite riportate, sono stati trasportati da personale 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale “Fatebenefratelli”, dove il primo è stato dimesso con 7 giorni di prognosi per “ferita lacero contusa al polso”, mentre il secondo si trova tuttora in osservazione, non in pericolo di vita. Durante le procedure di identificazione l’arrestato ha accusato un malore ed è stato condotto presso il Policlinico per accertamenti, in buone condizioni generali. È in corso di verifica l’eventuale presenza di immagini delle telecamere di videosorveglianza. L’arrestato è stato poi trasportato presso il carcere di Milano San Vittore.

