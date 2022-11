Milano, l’arcivescovo Delpini: “Ci stringiamo attorno al dolore dei genitori di Luca Marengoni”

“La morte irrompe in una giovane vita, l’incomprensibile morte, la tragica morte che strazia un corpo vivo, fatto per vivere, la morte spietata che strazia la famiglia di Luca, che sconvolge i suoi amici, la morte vigliacca che aggredisce là dove non pensi, la morte aggressiva che ferisce i pensieri, che opprime anime con sensi di colpa. La morte!”. L’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha portato un messaggio questa mattina ai funerali nella Parrocchia dei Santi Nereo e Achilleo, di Luca Marengoni, il ragazzo investito da un tram mentre si recava a scuola, lo scorso 8 novembre. “Dio non sopporta la morte: il suo Figlio Gesù ha sfidato la morte, la morte più dolorosa, la morte più ingiusta per non abbandonare nessuno, neppure i morti” prosegue Delpini.

“Noi tutti ci stringiamo in preghiera intorno ai genitori e agli amici perché non ci basta essere scossi da un intenso dolore e da una emozione troppo forte e da uno smarrimento troppo indicibile. Insieme con la sofferenza chiediamo un lume di speranza, insieme con il dramma della separazione invochiamo la promessa di un amore che non finisce, insieme con il drammatico finire chiediamo la grazia di un nuovo inizio per Luca e per tutti” conclude poi l’arcivescovo. Oltre ai genitori, parenti e compagni di classe di Luca, sono presenti anche membri delle istituzioni comunali e regionali, tra cui il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala; il sindaco Giuseppe Sala; l’assessore comunale alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi; l’assessore all’ambiente Elena Grandi; l’assessore allo sport e politiche giovanili Martina Riva e l’assessore a lavoro e sviluppo economico Elena Cappello. Presente anche Domenico Squillace, preside del liceo scientifico Alessandro Volta.

