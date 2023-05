Milano: a Salute Direzione Nord istituzioni e privati a confronto su sanità, riforme, sport e Pnrr

Sanità, riforme, ma anche sport e Pnrr. Molti sono stati i temi affrontati alla diciannovesima edizione di Salute Direzione Nord dal titolo “La Grande Promessa. Fare per attuare i programmi” al palazzo delle Stelline a Milano, promossa da Fondazione Stelline e organizzata da Inrete e Fondazione The Bridge, con il patrocinio di Regione Lombardia. L’evento, diviso in una dozzina di panel distribuiti dalle 10 del mattino fino alle 19, ha visto intervenire, oltre al Presidente di Fondazione Stelline Fabio Massa in quanto padrone di casa, i ministri Orazio Schillaci, Andrea Abodi e Alessandra Locatelli, rispettivamente con deleghe alla sanità, allo sport e alla disabilità; i presidenti della Regione Lombardia e del Piemonte Attilio Fontana e Alberto Cirio, e anche altri ospiti del mondo delle istituzioni, dall’assessore allo sport del Comune di Milano Martina Riva agli assessori di sanità e bilancio della Regione Lombardia Guido Bertolaso e Marco Alparone. A intervenire nei vari panel, si sono susseguiti inoltre ospiti della società civile come Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano, e rappresentanti di categoria come Anna Rosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia.

Il ministro Schillaci, tra gli ospiti che hanno aperto la mattinata, si è concentrato sui temi sanitari, affrontando anche la spinosa questione dei cosiddetti medici “gettonisti”, che lavorano a chiamata nel pubblico pur essendo freelance. “Ci siamo subito attivati contro il fenomeno dei medici gettonisti e siamo intervenuti da un punto di vista normativo: abbiamo voluto fermare la possibilità di ricorrere a questi operatori”, ha spiegato. “Speriamo che nel giro di qualche mese questo fenomeno termini e ci sia una riconversione dei medici, che speriamo tornino verso il Servizio sanitario nazionale”, ha aggiunto il ministro, ricordando che dalle ricognizioni fatte sono emerse “irregolarità, come persone in età pensionabile impiegate negli ospedali, personale senza specializzazione, ed alcuni medici che percepivano fino a tre volte di più di coloro che lavorano nel Sistema sanitario nazionale”. Il ministro ha poi anche annunciato una novità per quanto riguarda la facoltà di medicina, che dovrebbe dal prossimo anno ampliare la l’offerta di posti disponibili del 30 per cento: “Stiamo lavorando con il ministro Bernini – ha spiegato – e credo che già da questo anno il numero di iscrivibili alla facoltà di Medicina aumenterà del 30 per cento con un incremento successivo negli anni a venire”.

Il ministro Locatelli, invece, è intervenuto nel pomeriggio e ha evidenziato che per affrontare la cura delle persone disabili non si devono immaginare singole prestazioni, “ma un percorso di accompagnamento e cura, che segua la persona nella sua vita sociale e relazionale”. “È un impegno che non può ricadere sulla famiglia – ha proseguito -. Dobbiamo cercare che tutto ciò sia responsabilità condivisa della stessa comunità. Questo vale sia quando una persona deve fare terapia che per altri percorsi nella quotidianità, dall’assistenza al sostegno nelle scuole”. “Per dare un segnale di dignità alla vita – ha anche detto – dobbiamo iniziare a pensare che quella persona è una, non possiamo pensare che ogni tanto si abbia bisogno di cure e terapie e solo in altri momenti di vita sociale e relazionale”.

Anche Attilio Fontana e Guido Bertolaso hanno affrontato, all’evento, il tema della sanità. Parlando a margine con la stampa, nello specifico, hanno entrambi espresso chiarimenti sulla volontà da parte dell’assessore al welfare di ritoccare alcuni aspetti dell’attuale legge targata Moratti. La possibile modifica “la vedo come un’apertura, Bertolaso ha detto che farà valutazioni sull’opportunità di introdurre eventuali modifiche”, ha specificato Fontana. “Mi sembra dimostrazione di democrazia e disponibilità. Contrariamente a chi non vuole cambiare niente, se noi faremo valutazioni che vanno in una direzione diversa prenderemo in considerazione la possibilità di cambiare”, ha aggiunto. “Mica ho criticato la riforma sanitaria – ha poi specificato Bertolaso -. Come in ogni situazione, io sono appena arrivato ho una legge regionale da applicare, l’ho esaminata e alcuni aspetti sono assolutamente validi. Ognuno deve portare la propria esperienza e la propria conoscenza come contributo a quelli che sono i problemi sanitari. C’è qualcosa da sistemare ed è mio compito proporre modifiche per far funzionare la sanità di questa regione. Non ho fatto alcuna polemica”. Bertolaso ha poi affrontato, durante il panel in cui è stato ospite, diversi aspetti critici della sanità in regione, dalla carenza di medici, problema di tutt’Italia che, ha ricordato, ha anche spinto la Calabria a trovare accordi con dottori cubani, fino alla questione delle liste d’attesa. “Quello che serve ai cittadini oggi è un sistema di prenotazione unico, diverso dall’agenda unica, che invece serve agli operatori”, ha dichiarato. “L’operatore – ha proseguito Bertolaso – non ha l’obbligo di cercare nell’agenda unica le varie alternative da proporre al cittadino, mentre invece noi dobbiamo mettere il cittadino nelle condizioni di scegliere il posto e ora in cui fare la visita”. Questo sistema di prenotazione unico, ha dichiarato, arriverà entro la fine dell’anno.

Fontana non si è però limitato a parlare solo del tema sanitario, ma ha toccato anche la più identitaria delle battaglie leghiste: quella dell’autonomia. “È il momento delle grandi riforme, l’autonomia sarebbe una di quelle – ha detto -. Ci abbiamo provato, ma ci hanno detto che sarebbero state impugnate. Quando leggi delle ‘manine burocratiche’ che mandano in giro questi documenti, è evidente che dal centro non c’è volontà di affrontare questo problema, sono tutti convinti che si possa andare avanti con la gestione ministeriale e centralistica del potere”. “Il tempo sta scadendo – ha proseguito – e credo sia il messaggio più chiaro da lasciare: o si vuole mantenere lo status quo o si dà ai territori la possibilità di gestire direttamente dando un’impostazione diversa allo Stato. È evidente che dal centro non c’è la volontà di affrontare questo problema, tutti sono convinti che possa continuare la gestione ministeriale del potere che così almeno si fa un ufficio o una norma in più che dà ulteriore potere alla burocrazia. O si vuole mantenere lo status quo o si velocizzano i provvedimenti, o si dà ai territori di gestire direttamente certe questioni”. A chi, a margine dell’evento, gli ha invece chiesto un commento sulla bocciatura da parte della Banca d’Italia di un’altra delle grandi battaglie leghiste, la Flat Tax, Fontana ha replicato che “la Flat tax è una questione tecnica che riguarda il governo con Bankitalia”. “In altri Paesi – ha poi affermato – è un sistema che ha molta efficienza, ma quello che conta è che in questo Paese si devono ridurre le tasse perché mi sembra che il peso fiscale sia eccessivo”.

Il vicepresidente e assessore al bilancio della Lombardia Alparone, durante la giornata, ha colto l’occasione per ricordare l’importanza di facilitare, anche in campo sanitario, gli investimenti dei privati, semplificando la burocrazia e cercando di creare un sistema di gare e di procedure che non allontani chi vuole investire. “La vera sfida del pubblico è creare la condizione di contesto in cui i vari attori possono dare il meglio delle proprie qualità. Abbiamo tutti un pezzo da fare, come metterlo insieme in un puzzle che poi dà il servizio ai cittadini è la parte più complicata”, ha affermato, spiegando che quello che chiedono gli imprenditori è “lavorare con l’ente di governo in maniera rapida, chiara, semplice”. “La sfida del pubblico è creare queste condizioni. Dobbiamo avere strumenti di gara trasparenti, efficienti e semplici in modo che diventino i meno aggredibili sotto il profilo della legalità”, ha concluso.

Di sanità ha parlato anche Alberto Cirio, presidente del Piemonte, che ha voluto portare un aggiornamento sullo stato degli investimenti Pnrr in campo sanitario nella sua Regione. “Per quanto riguarda gli investimenti Pnrr sulla sanità io sono al 66 per cento”, ha affermato, spiegando di aver “dovuto mettere in sicurezza i progetti più complicati attraverso un commissario straordinario”. “Il nuovo ospedale Molinette a Torino – ha aggiunto -, che bisogna rifare e ricostruire perché il vecchio ospedale ha quasi cento anni, rischiava di saltare, perché non è successa solo la pandemia e post pandemia, ma anche guerra, caro energia e caro materie prime”. Una suggestione sulla sanità è poi arrivata anche da Pazzali di Fondazione Fiera Milano, che ha spiegato come anche le città debbano cambiare per migliorare il sistema salute, come avvenuto con l’Ospedale in Fiera, allestito durante la pandemia tra i padiglioni 1 e 2 del complesso fieristico di Rho, “che ci ha permesso di guardare il mondo da un’altra prospettiva e di dare alla fiera una prospettiva diversa in termini di flessibilità”.

Il ministro dello sport Abodi ha invece preso la parola durante il panel “lo sport come cultura diffusa di difesa della salute”. “La cultura sportiva a scuola è assente – ha evidenziato -, e viene prima ancora della pratica sportiva secondo me. Dobbiamo trasmettere i valori dello sport”. Il ministro si è poi espresso su diversi altri temi relativi al mondo sportivo, dalla giustizia al lavoro da compiere sugli stadi nelle grandi città italiane. ”Spero che il sistema sportivo possa riformarsi – ha dichiarato infatti – per garantire la totale indipendenza della giustizia sportiva. In questo caso c’è un tema ulteriore: quando un club incorre in qualche procedimento di giustizia sportiva ce ne sono tanti altri che devono continuare competizione con certezze”. “Quando il reato contestato riguarda stagioni sportive precedenti – ha proseguito – a me piacerebbe che stagione sportiva corrente proseguisse ed esiti precedenti arrivassero tra la chiusura di una stagione e l’apertura della successiva. Non sempre succede. Meccanismo di credibilità collegato all’opinione pubblica che deve capire che la giustizia sa come muoversi per garantire il rispetto norme nei modi giusti ma anche nei tempi giusti”. “Alcuni colleghi – ha invece detto in merito agli stadi – pensano che sia solo relativo ai club e ai privati, io credo che la collaborazione pubblico privato fa la differenza. Ci vuole indirizzo e supporto dalla parte pubblica, quando i privati cercando di fare stadi trovano ostacoli di tormento al loro percorso. Il pubblico deve mettere in condizione il privato anche con regole urbanistiche”. “Lo stadio non è uno strumento di speculazione ma un elemento che migliora l’economia e la socialità di una città. Stadio lo limitiamo ai 90 minuti delle partite, ma la nostra idea di stadio è quotidiana, che possa ospitare altri spettacoli e intrattenimento. Deve essere un oggetto infrastrutturale collegato anche alla logica della rigenerazione urbana. Il dossier olimpico e paralimpico serve per migliorare qualità vita cittadini. Quello è il nostro obiettivo. Se è vero questo obiettivo strumenti si devono predisporre. Anche lo stadio fa parte di queste opportunità”, ha aggiunto.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram