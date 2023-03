Piantedosi sente l’omologo tunisino: Preoccupazione per l’aumento degli arrivi irregolari in Italia

I ministri dell’Interno della Tunisia e dell’Italia, rispettivamente Kamel Fekih e Matteo Piantedosi, hanno espresso “la loro preoccupazione per il crescente numero di immigrati irregolari giunti sulle coste italiane durante il primo trimestre dell’anno in corso”. Lo riferisce una nota pubblicata quest’oggi sul sito ufficiale del ministero tunisini, dando notizia di un colloquio telefonico al riguardo che si è tenuto nella sera di ieri. I due ministri hanno concordato di “sostenere e rafforzare il partenariato e la cooperazione nel contrasto delle migrazioni irregolari e di fermare questo fenomeno, che è diventato un pesante fardello sulle spalle dei due Paesi, nel quadro di un approccio globale per risolvere questo problema”, si legge nella nota. Fekih, già prefetto di Tunisi, è stato nominato dal presidente della Tunisia, Kais Saied, nuovo ministro dell’Interno lo scorso 18 marzo, dopo le dimissioni dell’ex ministro Taoufik Charfeddine, ufficialmente per “motivi familiari”. Laureato in giurisprudenza, Fekih è un ex funzionario del ministero delle Finanze e ricopre la carica di prefetto di Tunisi dalla fine del 2021. Il nuovo ministro è una figura molto vicina a Saied. Da parte sua, Piantedosi dovrebbe recarsi in visita in Tunisia durante alla fine del mese di aprile.

La Tunisia è il primo Paese di partenza delle imbarcazioni cariche di migranti che sbarcano in Italia via nave in modo irregolare a pochi giorni dalla fine del primo trimestre del 2023. Dai dati del Viminale ottenuti da “Agenzia Nova”, infatti, risulta che almeno 15.537 persone sono arrivate sulle coste italiane dalla Tunisia da inizio anno fino al 28 marzo, più di 180 al giorno, un boom del 920 per cento rispetto ai 1.525 arrivi dello stesso periodo dello scorso anno: siamo già a circa metà dei 32.101 sbarchi complessivi dalla rotta tunisina dell’intero 2022. Inoltre, secondo le autorità di Tunisi, la Guardia costiera del Paese nordafricano ha intercettato almeno 10.200 migranti diretti verso l’Italia dall’inizio del 2023 fino al 20 marzo scorso: si tratta di circa un terzo degli oltre 30 mila salvataggi/recuperi dei migranti in mare realizzati dai guardacoste tunisini nel corso del 2022.

Secondo i dati del cruscotto statistico giornaliero pubblicato nel sito web del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Viminale, i migranti subsahariani hanno ampiamente soppiantato i nordafricani nei primi mesi del 2023. Al primo posto degli sbarchi in Italia al 29 marzo 2023 c’è infatti la Costa d’Avorio con 3.815 arrivi, mentre nello stesso periodo del 2022 c’era l’Egitto con circa 1.600 sbarchi dalla rotta libica, in particolare quella “orientale” che dalle coste di Cirenaica punta alla Sicilia. Segue poi un altro Paese dell’Africa occidentale, la Guinea, con 3.296 arrivi al 29 marzo 2023, mentre nello stesso periodo dell’anno scorso c’era il Bangladesh con circa 1.250 sbarchi. I cittadini del Pakistan risultano oggi al terzo posto degli sbarchi irregolari in Italia, con 2.066 arrivi via mare, mentre lo scorso anno erano i tunisini (918) a occupare il gradino più basso del podio. I numeri dei tunisini arrivati finora in Italia è comunque raddoppiato nell’arco di un anno, con 1.859 sbarchi registrati al 29 marzo. Ma attenzione a non fare confusione: dalla Tunisia partono soprattutto subsahariani, solo uno su dieci è di nazionalità tunisina.

