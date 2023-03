Migranti, la commissaria Ferreira: “Il modello Ucraina è un esempio da seguire”

Un buon esempio di gestione dell’immigrazione, ci è venuto dall’accoglienza incredibile che abbiamo riservato ai migranti Ucraini. Lo ha affermato la commissaria Europea alla Coesione e alle riforme Elisa Ferreira a margine del bilaterale con il presidente del Piemonte Alberto Cirio. “Noi facciamo tutto quanto è possibile fare, ognuno al suo livello. Abbiamo proposto una strategia di alto livello che coinvolga tutti a livello globale, proprio per essere sicuri che il problema sia gestito a livello sanitario e umanitario in modo decente. Distinguendo gli immigrati economici da quelli umanitari, questa proposta è ora nelle mani dei singoli Stati, e speriamo che velocemente ogni Nazione decida di lavorare insieme agli altri, in modo migliore – ha continuato Ferreira -.

L’obiettivo è che quanto accade nella dimensione umanitaria sia gestito a livello europeo, secondo principi di equivalenza nella risposta quando le cose vanno male. E vorrei aggiungere, a livello generale, che in merito al tema delle migrazioni, non bisogna dimenticare che l’Europa sta diventando molto vecchia, a livello anagrafico. Stimiamo che nel 2050, se non verrà fatto nulla, le persone in età lavorativa si ridurranno in Europa di 35 milioni, che è un dato impressionante. Questo dato, pone al centro anche i nostri rapporti con gli altri continenti, dove le popolazioni sono giovani. E’ quindi un problema globale quello dell’immigrazione, cui dobbiamo dedicare molta attenzione”, ha concluso Ferreira.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram